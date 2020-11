Simeone: "Iremos a buscar lo que queremos desde hace bastante tiempo"

El entrenador del Atl�tico de Madrid Diego Pablo Simeone, durante el entrenamiento del Atl�tico de Madrid en la ciudad deportiva Wanda Metropolitano en Majadahonda, preparatorio de su encuentro ma�ana s�bado contra el Barcelona.-EFE/Rodrigo Jim�nez

Majadahonda (Madrid), 20 nov (EFE).- Diego Simeone jamás ha ganado al Barcelona en la Liga desde que entrena al Atlético de Madrid, con el que irá "a buscar" este sábado una victoria que persigue desde "hace bastante tiempo", mientras entiende sin excusas los positivos por covid-19 de Luis Suárez y Lucas Torreira y avisa de la "jerarquía" y del "fenomenal nivel" de la plantilla contraria.

"Cada partido siempre es una oportunidad. Y evidentemente esta lo es", expuso el técnico en la rueda de prensa telemática después del entrenamiento matutino en la Ciudad Deportiva de la localidad madrileña de Majadahonda. Es el triunfo que le falta en la Liga. Ha ganado 203 partidos en el torneo. Ninguno al club azulgrana. Sus 17 enfrentamientos se han resuelto con once derrotas y seis empates.

"Trataremos de buscar jugar el encuentro llevando el partido donde nosotros creemos que le podemos hacer daño. Nos enfrentamos a un rival con jerarquía, con un plantel que está renovando, pero con futbolistas jóvenes y con mucha experiencia que tienen un nivel fenomenal, y será un partido duro, difícil, complejo... Iremos a buscar lo que queremos desde hace bastante tiempo", expresó.

"El rasgo del Barcelona siempre es el mismo. Después, tendrá matices en pos del entrenador que lo conduce. Está tratando de transmitir en este tiempo lo que el equipo muestra en el campo: una velocidad importante a partir de la recuperación de la pelota, un orden para trabajar la salida y el rasgo del Barcelona", analizó.

"Los entrenadores, obviamente, tratan de seguir incorporándole cosas a sus equipos, pero el rasgo del Barcelona lo tiene, porque lo conducen muchos futbolistas que llevan muchos años en el club, sobre todo la columna vertebral, Piqué, Busquets, Messi, el portero... Ellos son los que guían al equipo para estar en un buen momento como están", insistió Simeone, rotundo cuando fue preguntado por lo mejor del Barça -"tiene gol", dijo- y evasivo cuando fue interrogado por la situación de Antoine Griezmann en el conjunto azulgrana.

"Tengo un gran afecto personal con Antoine y no sería oportuno de mi lado ponerme a opinar lo que le pasa a un equipo como el Barcelona. Entiendo que son preguntas para el entrenador del Barcelona y él sabrá y explicará lo que crea conveniente", declaró acerca de la relación entre Messi y el atacante francés.

En cualquier caso, el técnico opinó que las situaciones extradeportivas "no afectarán absolutamente nada al partido". "Todo lo que se pueda hablar desde fuera, siempre nosotros estamos dentro del vestuario y lo más importante es lo que sucede adentro, más allá de que el ruido siempre esté, sobre todo empezando desde afuera muchas veces", afirmó el técnico, que tiene cinco bajas este sábado.

Dos son por covid-19: Luis Suárez y Lucas Torreira, contagiados en la concentración con la selección uruguaya. "Somos parte de la sociedad y estamos con la posibilidad de que a algún chico le pueda tocar. Habrá que salir con otros futbolistas a cumplir los partidos que tenemos por delante y esperar que se reincorporen lo más rápido posible. Entiendo que estamos en un momento en el mundo donde está esta posibilidad, nos tocó y hay que resolverla", valoró Simeone, que recupera a Diego Costa, Vitolo Machín y Yannick Carrasco.

CARRASCO Y DIEGO COSTA ESTÁN "PARA JUGAR"

El extremo belga se prevé en el once. "Está en un buen nivel, ha estado fuera tres semanas, se ha reincorporado al grupo toda esta semana entera y ha dado muestras de que está para jugar", dijo.

Diego Costa, en cambio, recién recuperado de una lesión muscular, previsiblemente comenzará como suplente, a juzgar por las pruebas del técnico, aunque Simeone no desveló si será así o no: "Claro que las tiene (opciones de ser titular). Ha vuelto al grupo en estos tres últimos entrenamientos, ha hecho fútbol, está bien, está para jugar y obviamente, claro, tenido en cuenta para poder arrancar".

Al ataque titular apuntan Ángel Correa y Joao Félix, de quien fue preguntado por si puede ser el 'Messi' del Atlético. "Estamos hablando de Joao Félix y será Joao Félix. Todo lo que se proponga y quiera irá encaminado a su propio nombre. No encuentro otra definición al crecimiento de un chico que crece diariamente, nos entusiasma y nos ilusiona", contestó el técnico.

En el medio centro jugará Koke: "Es un jugador importantísimo. Por su cuestión táctica, por su entender la necesidad primero del equipo y después de lo que él puede dar al equipo y evidentemente ha crecido muchísimo desde la cuarentena para adelante. Ha venido muy bien y con una velocidad y un paso mucho más dinámico. Eso se reproduce primero en sus equipos y la consecuencia es lo que le lleva a estar en la selección en el nivel que estuvo, pero entiendo que Koke, en algún pasaje o momento no tan positivo futbolísticamente, es tremendamente importante para nosotros tácticamente. Hoy que lo acompaña la intensidad, el juego, la dinámica y el momento que está puede desarrollar todo lo que tiene".