Sandra Gago y Feliciano López ya saben cómo se llamará su primer hijo

29/10/2020 FELICIANO L�PEZ Y SANDRA GAGO EUROPA ESPA�A SOCIEDAD HARPER'S BAZAAR



MADRID, 20 (CHANCE)



Feliciano López y Sandra Gago están pasando por el mejor momento de sus vidas y es que después de tener una boda de ensueño, los dos están esperando a su primer hijo. Y es que el confinamiento fue la prueba de fuego para estos dos tortolitos que ya se juraron amor eterno, una prueba que han superado con creces y qué mejor manera de demostrarlo trayendo al mundo a su primer hijo.



El número de diciembre de Harper's Bazaar recoge un reportajeexclusivo en el que la pareja formada por Feliciano López y Sandra Gago posan por primera vez juntos a punto de ser padres por primera vez. Con un aura especial y profesándose una devoción mutua, la joven pareja habla sobre cómo se conocieron, cómo es su vida en común y qué supone para ellos ser padres.



Y es que la pareja ha hecho una entrevista en la que se han mostrado de lo más natural y donde han confesado momentos inéditos, por ejemplo, las inseguridades del tenista al principio de la relación: "Me daba vértigo que fuese más pequeña que yo, que le apeteciera vivir otras cosas, como es normal. Pero al final todo surgió de manera natural". Al igual que la adaptación de Sandra con las cámaras de prensa: "Me costaba asimilar situaciones que nunca había vivido con los medios de comunicación, pero gracias a él aprendí a darle la importancia que merece, que es poca".



En cuanto a este momento tan especial, Sandra confiesa que: "Ojalá sepamos transmitirle (a su futuro hijo) que sea una buena persona, honesto y trabajador. Y fiel a los suyos". Al que también vemos con ganas es al tenista, que ha asegurado que: "Para mí la familia no es un tema de religión. Es el saber lo importante que es tener un núcleo fuerte de seres queridos independientemente de tus creencias. En mi opinión, eso se está perdiendo un poco: el tener ese sitio al que volver siempre, con el que siempre vas a poder contar".



En cuanto al nombre de su primer hijo, Sandra ha sido de lo más generosa para Harper's Bazaar y ha explicado: "Puedes poner el nombre, se va a llamar Darío". De esta manera, los dos tortolitos han confesado la ilusión tan grande que sienten en este momento y posan, por primera vez, en la revista anteriormente citada donde podremos ver el reportaje íntegro.