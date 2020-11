"Salida de incendios", la Transición española en un grupo de latinoamericanos

Imagen cedida de Salvador Aldeguer. EFE

Madrid, 20 nov (EFE).- Sus recuerdos como integrante de un grupo cómico junto a tres artistas latinoamericanos en los años de la transición española a la democracia han dado pie a Salvador Aldeguer a relatar desde la trastienda del humor una época fundamental de la historia reciente de España en su nuevo libro, "Salida de incendios".

“Los buenos grupos nacen y mueren (…) La música y el humor han sido testigos de muchas de estas ascensiones y caídas, tomándolas como un concepto que define precisamente lo más interesante: el viaje”, comienza este libro en el que Aldeguer (Barcelona, 1960) conduce al lector por las inciertas noches de la España de finales de los años setenta a través de Ranas Sereneiders, el grupo del que formó parte antes de emprender una larga carrera como actor de doblaje.

Desde una pequeña sala de variedades al estudio del mítico programa de la televisión española "Un, dos, tres", "Salida de incendios. No siempre sales por donde has entrado" (Amazon) reconstruye las inciertas noches de los primeros años de la democracia a través de las aventuras de un grupo cómico musical del que Aldeguer formaba parte junto al chileno Carlos Villadiego y los argentinos Alejandro Alfonso y Edgardo Porcelli.

Los tres integrantes latinoamericanos de las Ranas Sereneiders habían llegado a Barcelona huyendo de las dictaduras de sus respectivos países. Villadiego contaba ya con una experiencia artística que le había llevado a ser finalista del Festival Viña del Mar en 1972, mientras que Alfonso era cantante y parrillero -acabó abriendo un restaurante en el que fusionaba sus dos grandes pasiones, gastronomía y música- y Porcelli, cantante de tangos, formó parte en España del grupo folclórico América Joven.

En "Salida de incendios", Aldeguer narra cómo mientras que durante el día la transición política y social en España se producía lentamente, por la noche se pasó de cero a cien "sin calcular la distancia de frenada". “Cuando te adentras de noche en la selva -sostiene el autor-, dependes de tu instinto; y si te falla el instinto, dependes exclusivamente de tu suerte”.

"La Transición tenía la habilidad de poder convertir en un trepidante viaje de montaña rusa cualquier aspecto novedoso, es decir, un día estabas en lo más alto y en una curva secreta iniciabas un descenso sin remedio", explica a Efe Salvador Aldeguer, que en la actualidad imparte clases de doblaje y locución en Valencia (este).

"Salida de incendios" es una historia real de amistad, carretera, escenario y camerinos, en la que el lector acompaña a Salvador Aldeguer por el camino que le llevó a convertirse en humorista para acabar después dedicándose de lleno al mundo del doblaje y la locución, cuyas vivencias se recogen en su anterior libro, “Anécdotakes”.

Pero esa transición personal no estuvo exenta de dificultades, como él mismo recuerda. “Te seré sincero, muchacho: un tartamudo como tú jamás podrá dedicarse al doblaje”, le dijeron en una ocasión a Aldeguer, que a lo largo de su carrera ha prestado su voz a Martin Lawrence, Antonio Banderas, John Travolta, Steve Buscemi y Rompe Ralph, entre otros.