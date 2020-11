Rueda hace balance de eliminatorias: "Ninguna selección nos pasó por encima"

El director t�cnico de la selecci�n chilena de f�tbol, Reinaldo Rueda. EFE/ Nathalia Aguilar/Archivo

Santiago de Chile, 20 nov (EFE).- El seleccionador de Chile, Reinaldo Rueda, dijo este viernes que el desempeño de su equipo fue "aceptable" en las cuatro primeras jornadas de eliminatorias de clasificación a Catar 2022, pese a sólo haber sumado 4 puntos de 12 posibles, y afirmó que ningún rival les pasó por encima.

"Creo que el balance es aceptable por lo que hizo el equipo en la cancha, ninguna selección nos pasó por encima, se hizo un juego coherente, se proyectaron nuevos valores", dijo Rueda tras mantener una reunión con el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile, Pablo Milad.

El técnico reveló que en la reunión hubo "muchos cuestionamientos" sobre la evaluación de estas cuatro primeras jornadas de eliminatorias, que han dejado a Chile en una situación que "no es fácil" y que "es muy sensible" por lo que se quiso conquistar en los cuatro partidos y no se logró.

"Quizás con el pasar de los días vamos analizando esa evaluación más objetiva, más precisa, sin el apasionamiento y sin toda la amargura y proyectando ya lo que es el inmediato futuro", comentó el seleccionador, que seguirá de momento al frente de la Roja pese a las dudas que surgieron tras los malos resultados cosechados.

Rueda dijo que "siempre" hace autocrítica y señaló también que la selección vive un "proceso de reconstrucción" en un año "atípico" y que muchos de sus jugadores no han tenido regularidad en sus clubes.

Además, recordó que en las dos primeras jornadas de eliminatorias tuvo hasta cinco bajas de jugadores titulares.

Respecto a los nuevos valores puesto en la cancha, el técnico dijo que "quizás fue un atrevimiento hacer debutar 16 jugadores en cuatro partidos" y preguntó de forma retórica "si eso es irresponsable o si eso es la proyección" que hay que mantener.

"Todo depende de cómo se mire la evaluación, si el vaso lo vemos medio lleno o medio vacío para lo que se viene en los próximos meses", concluyó.

Chile se encuentra en el sexto lugar de la clasificación de las eliminatorias con cuatro puntos después de perder ante Uruguay (2-1), empatar con Colombia (2-2), ganar a Perú (2-0) y caer ante Venezuela (2-1) en las cuatro primeras fechas.

En las dos próximas jornadas, en marzo de 2021, Chile recibirá a Paraguay y visitará a Ecuador.