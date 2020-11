Roger se entrena con el equipo y entra en la convocatoria ante el Elche

El delantero del Levante, Roger Mart� (d). EFE / Pepe Torres/Archivo

Valencia, 20 nov (EFE).- El delantero del Levante Roger Martí se ejercitó este viernes con el equipo tras haber estado confinado las dos últimas semanas por haber dado positivo en coronavirus y es uno de los veintitrés convocados para jugar ante el Elche este sábado.

El atacante valenciano fue el centro de atención de la sesión, celebrada a puerta abierta para los medios de comunicación durante los primeros minutos, y acaparó un buen número de gestos cariñosos de sus compañeros y técnicos.

Pese a no haber podido entrenarse durante los últimos trece días, el entrenador del Levante, Paco López, explicó a la conclusión del entrenamiento que está listo para entrar entre los convocados pero confesó que no será titular.

“Creo que aunque ha estado entrenando por su cuenta no es lo mismo que entrenar con el equipo, lo tenemos disponible sean los minutos que sean”, indicó.

Paco López confirmó que sólo tiene la baja del lesionado Enis Bardhi y la convocatoria es la formada por: Koke, Aitor Fernández, Cárdenas, Miramón, Vukcevic, Son, Toño, Duarte, Vezo, Postigo, Clerc, Coke, Eusebio Monzó, Radoja, Malsa, Rochina, De Frutos, Melero, Campaña, Sergio León, Morales, Roger y Dani Gómez.