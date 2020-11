Richarlison cita la muerte de Floyd para denunciar un brutal asesinato en Brasil

Richarlison, internacional brasile�o del Everton. EFE/Ra�l Mart�nez

Sao Paulo, 20 nov (EFE).- Richarlison, internacional brasileño del Everton, citó este viernes el asesinato del estadounidense George Floyd para denunciar la brutal muerte de Joao Alberto Silveira Freitas, un soldador negro fallecido la noche del jueves al recibir una paliza de dos guardias de seguridad blancos en un supermercado de Porto Alegre, en el sur de Brasil.

"La violencia y el odio perdieron de golpe el pudor y la vergüenza. ¿George Floyd, João Pedro, Evaldo Santos fueron en vano?", se preguntó el delantero en Twitter, en alusión a tres casos de hombres negros muertos a manos de las autoridades.

Joao Pedro fue un adolescente de 14 años asesinado durante una operación de la Policía en mayo pasado en Rio de Janeiro y Evaldo Santos, un músico tiroteado por el Ejército en 2019, también en Rio.

"No tenemos solución. Ni siquiera en el Día de la Conciencia Negra (se celebra hoy en Brasil la lucha por los derechos de los negros). Además, ¿de qué conciencia estamos hablando? Golpearon y filmaron", denunció el futbolista, de 23 años y negro.

En videos e imágenes que circulan en las redes sociales, es posible ver cuando los dos guardias del supermercado Carrefour sostienen a la víctima y le dan reiterados golpes, patadas y le aprietan el cuello.

Así como ocurrió con George Floyd, testigos declararon que el hombre gritaba por ayuda y decía que no podía respirar, pero eso no impidió que los vigilantes siguieran con los ataques.

El episodio ha conmocionado a la opinión pública brasileña, en un país el que la población negra, un 56 %, es la más afectada por la pobreza, el paro y la violencia policial, según los últimos estudios.