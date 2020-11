Ramón Calderón guarda silencio tras las acusaciones de Kiko Rivera

10/12/2012 Ram�n Calder�n, en una imagen de archivo EUROPA ESPA�A SOCIEDAD



El abogado, representante legal del Dj en el reparto de la herencia de Paquirri, podría emprender acciones legales contra Kiko tras sus últimas declaraciones



MADRID, 20



Ramón Calderón se ha convertido en una de las personas más buscadas en los últimos días. El abogado, amigo de Paquirri, fue el encargado de velar por los intereses de Kiko Rivera - que por entonces era menor de edad - durante el reparto de la herencia del torero. Un reparto perfectamente legal en el que no hubo ninguna irregularidad ni por parte de Isabel Pantoja ni por ninguno de los herederos, según declaró el letrado recientemente en "El programa de Ana Rosa".



Sin embargo, Kiko no lo tiene tan claro y, basándose en ciertos documentos que tiene en su poder, ha señalado a Ramón Calderón como integrante de una trama liderada por su madre para enriquecerse y con la que él habría salido perjudicado. El Dj aseguró que el abogado, en vez de defender sus intereses como menor de edad, tal y como había sido designado a la hora del reparto de la herencia de Paquirri, se convirtió en secretario de Pantomar, sociedad de Isabel Pantoja a través de la cual solicitó una hipoteca para Cantora.



Unas graves acusaciones que Ramón Calderón no tardaba en desmentir, dolido, dejando entrever que podría emprender medidas legales contra Kiko Rivera por sus polémicas declaraciones. Ahora, el abogado ha reaparecido, muy molesto por la presión de la prensa. Guardando un tenso silencio, el expresidente del Real Madrid ha preferido no aclarar qué pasó con la herencia de Paquirri, si ha recibido alguna notificación por parte de algún miembro de la familia Rivera o si por el contrario ha sido él quien ha emprendido acciones judiciales contra el hijo de Isabel Pantoja. Visiblemente enfadado, Calderón sólo ha hablado para pedir, de un modo tajante, "por favor déjeme en paz".