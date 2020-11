Rabaseda, Beirán y Colom encabezan la nueva lista de Scariolo

El seleccionador espa�ol, Sergio Scariolo. EFE/ Toni Gal�n/Archivo

Madrid, 20 nov (EFE).- Xavi Rabaseda, Javier Beirán y Quino Colom, campeones del mundo en China 2019, lideran la lista de dieciséis jugadores preconvocados por Sergio Scariolo, seleccionador nacional, para los dos partidos de clasificación para el Eurobasket 2020 que jugará la próxima semana en Valencia.

La lista definitiva de trece jugadores la definirá el técnico antes del lunes, tras conocerse los resultados de todas las pruebas sanitarias preceptivas y quede confirmada la disponibilidad. Así, la Federación Española se asegura que todos los incluidos en la relación han pasado los test en tiempo y forma y podrán acceder sin problema a la 'burbuja' de Valencia el lunes.

Scariolo, en declaraciones difundidas por la FEB, explicó que "como todo el mundo está haciendo estos meses" han "tenido que hacer un ejercicio de adaptación a complicaciones diferentes: el virus, las lesiones" y diversas circunstancias que les han condicionado.

No obstante, se mostró convencido de que "al final la lista se compone de jugadores motivados, algunos ya con cierta experiencia con la selección" y otros que "tendrán la oportunidad de debutar, y que con unos pocos días de trabajo" conseguirán "conformar un bloque competitivo, cohesionado, y que como siempre intentará dar ese plus de energía y fuerza colectiva para superar alguna posible limitación" que puedan tener.

"He percibido en todos los jugadores muchas ganas de poder estar y evidentemente con el máximo respeto para los rivales intentaremos competir y dejar muy encarrilada la clasificación para el Eurobasket", apuntó.

La selección española se enfrentará, con especiales medidas de seguridad sanitaria en los entrenamientos y en los partidos, en la Fonteta, a Israel el sábado 28 (19.30) y a Rumanía el lunes 30 (19.30).

En las dos primeras jornadas de esta fase clasificatoria, jugadas en febrero, España se impuso a Rumanía en Cluj Napoca (71-84) y perdió frente a Polonia en Zaragoza (69-80). Israel lidera el grupo con dos victorias.

En esta fase previa para el Eurobasket 2022 participan 32 selecciones, distribuidas entre ocho grupos y cuatro equipos cada uno. Se clasificarán los tres primeros de cada uno, excepto en los grupos B, C, E y G, en los que juegan los cuatro países anfitriones (Alemania, República Checa, Georgia e Italia). En estos progresarán los dos primeros más el organizador.

El Eurobasket lo jugarán 24 selecciones y está previsto que se dispute en cuatro sedes: la fase de grupos repartida entre Colonia (Alemania), Praga (República Checa), Tbilisi (Georgia) y Milán (Italia). La fase final, en Berlín.

Lista de preconvocados de Scariolo:

Unicaja Málaga: Francis Alonso, Darío Brizuela, Alberto Díaz, Rubén Guerrero

Movistar Estudiantes: Víctor Arteaga

Casademont Zaragoza: Jonathan barreiro

Joventut Badalona: Ferrán Bassas, Xabi López Aróstegui

Herbalife Gran Canaria: Javier Beirán

Valencia Basket: Quino Colom

MoraBanc Andorra: Nacho Llovet, Oriol Pauli, Tyson Pérez

Hereda San Pablo Burgos: Xavi Rabaseda, Miquel Salvó

Monbus Obradoiro: Álex Suárez.