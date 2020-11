Prueba de fuego en el Metropolitano

El Atl�tico de Madrid-Barcelona propone un examen parcial por la Liga en el Wanda Metropolitano, que expone la evoluci�n del equipo rojiblanco, comprueba el proyecto de Ronald Koeman y enfrenta a Diego Simeone con un triunfo a�n inalcanzable para �l en esta competici�n. EFE/ Juanjo Mart�n/Archivo

Madrid/Barcelona, 20 nov (EFE).- Aun sin el impacto de Luis Suárez, baja por covid-19, y Sergio Busquets, lesionado, el Atlético de Madrid-Barcelona propone un examen parcial por la Liga en el Wanda Metropolitano, que expone la evolución del equipo rojiblanco, comprueba el proyecto de Ronald Koeman y enfrenta a Diego Simeone con un triunfo aún inalcanzable para él en esta competición.

Hay más presión para el Barcelona, seis puntos y cinco puestos por debajo del Atlético, ya con siete partidos jugados por los dos. También tiene más dudas el conjunto azulgrana -ganador de sólo uno de sus cinco duelos más recientes del campeonato- que el rojiblanco, el único aún invicto en esta Liga, subido en una sensacional racha de 23 jornadas sin perder en el torneo -la mejor de la actualidad en cada una de las Ligas de Europa- y con cuatro triunfos seguidos.

Tan cierto como que el Atlético de Simeone jamás le ha ganado en la Liga. Sí en la Liga de Campeones, en dos ocasiones, o en la Supercopa, otra, y también una vez en una Liga entera, en 2013-14, pero nunca a 90 minutos en la competición que marca el día a día, ya con 17 enfrentamientos entre sí: once derrotas y seis empates.

El Barcelona también fue el último ganador visitante en el Wanda Metropolitano, el 1 de diciembre de 2019, por 0-1. Y uno de los únicos tres en sus 61 choques de Liga en su espectacular estadio. Desde entonces, el Atlético no pierde en casa -18 duelos invicto-. El goleador decisivo ese día fue el de casi siempre: Lionel Messi. Sus números contra el Atlético son imponentes: 32 goles.

El antepenúltimo fue aquel 0-1, en el que conectó en la pared que definió el duelo con Luis Suárez, su compañero entonces y su amigo siempre. Hoy en el Atlético, el momento de la 'revancha' del '9' por su salida del Barcelona, del que es el tercer máximo goleador de la historia, queda aplazada por la covid-19, que pospone su esperado reencuentro. Ha marcado cinco goles en seis jornadas de rojiblanco.

Desde el protagonismo siempre de Messi, con la polémica de fondo por las críticas del entorno de Antoine Griezmann hacia la figura del argentino y sus declaraciones el miércoles ("Estoy cansado de ser siempre el problema de todo en el club", dijo Messi a su llegada a Barcelona), y desde la baja en el Atlético de Suárez y la eclosión de Joao Félix, con siete goles en diez choques en este curso y con una transcendencia absoluta en el vistoso cambio ofensivo del Atlético en este ejercicio, parte un encuentro cuyo momento difumina más que nunca en toda la era Simeone quién es el favorito a los tres puntos. Siempre lo fue el Barça. Ahora, no lo parece tan claramente.

En números de líder, porque está tres puntos por detrás de la cima de la Real Sociedad con dos partidos menos, y con nada más dos goles en contra en siete jornadas, menos que nadie, el Atlético también está ante la confirmación o no de la apuesta de Simeone por planes más ofensivos, con más posesión, más volumen de juego, más dinamismo y más ambición, más allá de la presencia de Luis Suárez. Evidentes hasta ahora en el curso, este choque es una buena medida.

También lo es para el Barcelona y Ronald Koeman, ante un partido vital para las opciones de los azulgranas de escalar a lo alto de la tabla después de un inicio de torneo irregular y obligado a ganar si quiere reducir la distancia frente a un rival directo por el título.

Llega, como el Atlético, con sus efectivos diezmados por los efectos del 'virus FIFA' después de los partidos de selecciones. Además de las ausencias esperadas por lesión de los defensas Samuel Umtiti y Ronald Araujo y el delantero Ansu Fati, el Barça pierde para el encuentro del Wanda al centrocampista Sergio Busquets, con un esguince en la rodilla izquierda que se hizo la semana pasada en el partido entre España y Suiza de la Liga de Naciones.

Miralem Pjanic podría reemplazar a Busquets en el doble pivote como pareja de Frenkie de Jong. Aunque la principal novedad en el once azulgrana podría ser el regreso del centrocampista brasileño Philippe Coutinho, que ha recibido el alta médica después de casi un mes lesionado en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

Coutinho podría jugar en la punta izquierda aprovechando la ausencia de Fati, con Ousmane Dembélé por banda derecha, Antoine Griezmann en la media punta y Lionel Messi en la posición de falso '9' completando el ataque del equipo de Ronald Koeman.

Enfrente, alterado por la baja de Luis Suárez, pero también por la de Héctor Herrera, frenado por una lesión muscular (tampoco están disponibles ni Lucas Torreira ni Sime Vrsaljko ni Manu Sánchez para un total de cinco bajas), el once del Atlético recupera a Yannick Carrasco en un extremo y mantiene los trazos en el resto de puestos.

En él seguirán Jan Oblak, en la portería; Kieran Trippier y Mario Hermoso, en los laterales; Stefan Savic y José María Giménez, en el centro de la defensa; Marcos Llorente, Koke Resurrección -con el nivel altísimo que ha demostrado tanto en el equipo como en su vuelta a la selección en esta campaña-, y Saúl Ñíguez en el centro del campo; y Joao Félix y quizá Ángel Correa, en la delantera.

Diego Costa previsiblemente será suplente, tras su reciente recuperación de una lesión muscular que le ha mantenido seis partidos de baja. También está disponible Víctor Machín, 'Vitolo', de la lesión sufrida contra el Lokomotiv Moscú hace dos semanas y media. Ambos apuntan al banquillo, igual que Geoffrey Kondogbia.

- Alineaciones probables:

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Hermoso; Llorente, Koke, Saúl, Carrasco; Joao Félix y Correa o Diego Costa.

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, De Jong, Coutinho; Griezmann, Dembélé y Messi.

Árbitro: Munuera Montero (C. Andaluz).

Estadio: Wanda Metropolitano.

Hora: 21.00.

-----------------------------------------------------------------

Puestos: Atlético (3º, 17 puntos); Barcelona (8º, 11 puntos).

La clave: El talento de Messi y Joao.

El dato: El Barcelona fue el último visitante que ganó en el Wanda Metropolitano, por 0-1 el 1 de diciembre de 2019. Desde entonces, el Atlético encadena 18 partidos invicto en su casa.

La frase: "Nos enfrentamos a un rival con jerarquía, con un plantel que está renovando, pero con futbolistas jóvenes y con mucha experiencia que tienen un nivel fenomenal", avisó Simeone, mientras que Ronald Koeman dijo: "Coutinho ha entrenado sin problemas, lleva casi una semana con el grupo y puede jugar de inicio".

El entorno: Las críticas del tío de Griezmann a Messi y el posterior enfado del argentino a su llegada a Barcelona harán que la conexión futbolística entre ambos jugadores sea examinada con lupa.