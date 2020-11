Portaltic.-Teams permite crear chats grupales de hasta 250 personas y videollamadas gratuitas durante todo el día

11/03/2020 Microsoft Teams POLITICA INVESTIGACI�N Y TECNOLOG�A MICROSOFT



MADRID, 20 (Portaltic/EP)



Microsoft ha añadido nuevas funciones a la plataforma de colaboración Teams y ahora permite crear chats grupales de hasta 250 personas y videollamadas gratuitas durante todo el día, entre otras cosas.



Una de las nuevas funciones más destacadas de Teams es que ahora permite a los usuarios hacer videollamadas o llamadas de audio gratuitas durante todo el día y compartir invitaciones de videoconferencias con cualquier persona, incluso si no tiene una cuenta de Teams.



Asimismo, en su aplicación web y de escritorio, los usuarios podrán iniciar un chat personal o grupal con hasta 250 personas.



La plataforma también permite a los usuarios sincronizar sus chats desde el teléfono móvil al ordenador, así como cargar y compartir fotos y vídeos desde el ordenador en cualquier chat personal o grupal.



La compañía también ha introducido una nueva función en su aplicación Teams tanto para Android como iOS que permite chatear con contactos que no tienen Teams instalado en su dispositivo.



Para ello, los usuarios tan solo tendrán que introducir el nombre o el número de teléfono del contacto para añadirlo a un chat grupal y, en caso de que no tenga cuenta en Teams, los usuarios podrán recibir y enviar respuestas al grupo a través de SMS. Esta función está disponible en versión preliminar para usuarios de Estados Unidos y Canadá, según ha informado la compañía en su blog.



Los usuarios de Teams también podrán permitir que otras personas reciban notificaciones automáticas cada vez que se vaya o llegue a una ubicación designada. En este sentido, los usuarios podrán recibir notificaciones cuando una persona salga o llegue a su casa, por ejemplo.



Teams también ha introducido nuevas funciones en su aplicación móvil, como añadir eventos grupales de los chats al calendario del dispositivo, obtener actualiaciones de tareas y ubicaciones en el 'feed' de actividades y añadir una foto a su caja fuerte personal.



La compañía ha informado de que estas funciones se han comenzado a implementar en la versión preliminar de la aplicación móvil de Teams y que se incorporarán por completo durante las próximas semanas.