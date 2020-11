Portaltic.-El Asistente de Google llegará a los televisores de Samsung en España a finales de noviembre

20/11/2020 Asistente de Google en televisor de Samsung POLITICA INVESTIGACI�N Y TECNOLOG�A SAMSUNG



MADRID, 20 (Portaltic/EP)



La compañía surcoreana Samsung Electronics ha anunciado que a partir de finales de este mes de noviembre los televisores de la compañía en España tendrán integrado el Asistente de Google.



El Asistente de Google ya está disponible en los televisores de Samsung en Reino Unido, Francia, Alemania e Italia y a finales de este año llegará a otros 12 países, entre ellos España, Brasil, India y Corea del Sur.



En este sentido, antes de que termine este mes de noviembre, los usuarios en España con televisores QLED 4K y 8K de 2020, así como los televisores Crystal UHD, The Frame, The Serif, The Sero y The Terrace, podrán disfrutar del Asistente de Google sin necesidad de instalaciones adicionales, según ha informado la compañía en un comunicado.



Con la integración del Asistente de Google en los televisores de Samsung, los usuarios podrán navegar de una forma más sencilla por los canales, así como ajustar el volumen, controlar la reproducción y abrir aplicaciones, entre otras cosas, directamente con la voz.



Los televisores de Samsung incluyen el asistente de voz Bixby desde 2018 y el asistente virtual de Amazon, Alexa, desde principios de este año.



"Al llevar al Asistente de Google a los televisores inteligentes de Samsung queremos conectar su sala de estar con el resto de la casa inteligente y ayudarlo a administrar mejor su día, a través de sus servicios favoritos de Google", ha afirmado el director de administración de productos del Asistente de Google, Jack Krawczyk.