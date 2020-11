Perú llega a 943.917 casos y 35.466 decesos por la covid-19

El reporte del Ministerio de Salud (Minsa) tambi�n inform� de otros 141 recuperados, lo que elev� a 871.534 el total de personas que recibieron el alta en un centro m�dico o cumplieron con su aislamiento domiciliario. EFE/Geraldo Caso/Archivo

Lima, 19 nov (EFE).- Perú reportó 717 nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2 y 44 fallecidos por la covid-19 en las últimas 24 horas, con lo que alcanzó un total de 943.917 infectados y 35.446 decesos totales desde que la epidemia llegó al país, a inicios de marzo pasado.

El último reporte el Ministerio de Salud (Minsa) también informó de otros 141 recuperados, lo que elevó a 871.534 el total de personas que recibieron el alta en un centro médico o cumplieron con su aislamiento domiciliario.

De esa manera, en Perú hay actualmente 36.937 casos activos de la enfermedad, de los cuales 4.705 permanecen hospitalizados, 973 de estos en unidades de cuidados intensivos (UCI).

IMPACTO EN ADULTOS MAYORES

El Minsa informó que los adultos mayores componen en la actualidad el 69 % de las muertes a causa de la covid-19 en el país, a pesar de que entre el 31 agosto y el 31 octubre pasado se registró una disminución de 80,3 % de estos casos.

Al respecto, el último reporte del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) indicó que dos de cada tres fallecidos por la enfermedad son adultos mayores.

Por ese motivo, el director del CDC, Luis Rodríguez, remarcó que es necesario que los ciudadanos sigan respetando las medidas de prevención que han dado las autoridades sanitarias, ya que eso permitirá cortar la cadena de contagio del coronavirus y evitar una posible segunda ola.

INVOCACIÓN POR FIESTAS

"Insto a la población a no bajar la guardia, no es recomendable que se reúnan en las festividades, en Navidad o en Año Nuevo con familiares y amigos. Es mejor contactarse a través de videollamadas o enlaces telefónicos y así protegerán la vida de los adultos mayores de casa", exhortó Rodríguez.

El funcionario agregó que la gran disminución de casos en Perú se debe a que la población ha aprendido a convivir con el uso de mascarillas, a lavarse las manos frecuentemente y a mantener el distanciamiento con otras personas.

El Minsa indicó que la mortalidad acumulada por la covid-19 en el país se concentra en regiones costeras, principalmente en Ica, Callao, Lima, Moquegua y Lambayeque, aunque las norteñas Tumbes, Áncash y La Libertad superan la tasa nacional de defunciones, a pesar de que no tienen el índice más alto de la mortalidad.

MINISTRA RETOMA FUNCIONES

Este jueves, la médica cirujana y neuróloga Pilar Mazzetti reasumió sus funciones como ministra de Salud, tras haber jurado nuevamente al cargo el miércoles como parte del gabinete del presidente de Perú, Francisco Sagasti.

Tras haber dejado el cargo hace una semana, luego de que el Congreso destituyera a Martín Vizcarra de la jefatura del Estado, Mazzeti volvió a sus funciones para liderar la lucha contra la pandemia de la covid-19.

La ministra, que también estuvo al frente del Minsa entre 2004 y 2006, y fue ministra del Interior entre 2006 y 2007, ha sido directora del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, presidenta de la Sociedad Peruana de Neurología, así como docente en universidades públicas y privadas del país.