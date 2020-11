Papa Francisco.- El Vaticano investiga la gestión de la cuenta del Papa en Instagram después del 'like' a una modelo brasileña

ROMA, 20 (EUROPA PRESS)



El Vaticano ha abierto una investigación para aclarar si hubo un posible error humano en el equipo que gestiona las redes sociales del Papa o si fue, en cambio, un hacker informático el que provocó que la cuenta de Instagram del Pontífice pusiera un 'like' ('me gusta') a la foto de una modelo brasileña vestida de colegiala.



Según han confirmado fuentes del Vaticano a Europa Press, se descarta que haya sido un acto deliberado o malintencionado por parte del reducido grupo que se encarga de la gestión de las redes sociales vinculadas al Santo Padre.



Además, Instagram también ha abierto diligencias para dar con el responsable del error que indujo a que la cuenta oficial del Papa en esta red social, con 7,4 millones de seguidores, pusiera un 'like' hace una semana a la modelo brasileña Natalia Garibotto, de 27 años de edad.



Si bien ese gesto --que se refleja con un pequeño corazón-- fue retirado de inmediato, Garibotto, que en la foto aparecía con una corta falda escocesa que dejaba entrever sus nalgas, se apresuró a comentarlo en las redes sociales.



El Papa aterrizó en la red social para compartir fotografías Instagram en marzo de 2016 con el nombre de @Franciscus, lo que afianzó su presencia en las redes sociales con más de 16.000 seguidores en los primeros 15 minutos. Actualmente la cuenta oficial del Papa en Instagram es seguida por 7,4 millones de personas.

