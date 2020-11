OMS desaconseja uso de remdesivir de Gilead para tratar el covid

(Bloomberg) -- La Organización Mundial de la Salud (OMS) desaconsejó el uso de remdesivir, de Gilead Sciences Inc., para tratar a pacientes hospitalizados con covid-19 menos de un mes después de que reguladores estadounidenses otorgaran una rápida aprobación al medicamento.

“Actualmente no hay evidencia de que mejore la supervivencia o la necesidad de ventilación”, señaló en la revista médica The BMJ un panel de la OMS que desarrolla pautas de tratamiento contra el covid-19.

La recomendación es un duro golpe para el medicamento de Gilead, que fue uno de los primeros en ofrecer un beneficio significativo a los pacientes con coronavirus después de que un estudio demostrara que reducía su tiempo de recuperación. El antivírico se ha utilizado ampliamente para tratar el covid y fue uno de los medicamentos que recibió el presidente Donald Trump cuando le diagnosticaron la enfermedad a principios de octubre.

Los expertos hicieron la recomendación después de que los resultados de un ensayo global patrocinado por la OMS, llamado Solidarity, revelaran el mes pasado que el remdesivir no redujo las muertes. También revisaron los datos de otros tres ensayos y concluyeron que el medicamento “no tiene un efecto significativo” sobre el tiempo que les tomó a los pacientes mejorar su condición clínica.

Los resultados de Solidarity se publicaron el 15 de octubre. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos aprobó el fármaco una semana después, basando su decisión en un ensayo realizado por los Institutos Nacionales de la Salud (NIH), que mostró que el remdesivir redujo el tiempo de recuperación de los pacientes hospitalizados en cinco días.

Gilead cuestionó los resultados de la OMS y dijo que la agencia aún no ha publicado datos clave para permitir que la compañía u otras personas evalúen la confiabilidad de los resultados provisionales.

Múltiples estudios publicados en revistas revisadas por pares han demostrado que el remdesivir, también conocido por su marca Veklury, es beneficioso contra el virus, particularmente en la mejora del tiempo de recuperación, “lo que puede liberar recursos hospitalarios limitados”, indicó Gilead el jueves en un comunicado.

“Estamos decepcionados de que las pautas de la OMS parezcan ignorar esta evidencia en un momento en que los casos están aumentando drásticamente en todo el mundo y los médicos confían en Veklury como el primer y único tratamiento antivírico aprobado para pacientes con covid-19 en aproximadamente 50 países”, según el comunicado.

A pesar de la discordancia con la OMS, la FDA señaló en su revisión del remdesivir que “no se identificaron problemas que se beneficiarían de la discusión” por parte de un panel de asesores externos. La FDA generalmente convoca a dicho panel antes de decidir si aprueba un medicamento en situaciones donde hay preguntas derivadas de datos de ensayos clínicos.

El jueves por la noche, los reguladores estadounidenses duplicaron su apoyo al antivírico. La FDA otorgó una autorización para uso de emergencia al remdesivir en combinación con baricitinib, un tratamiento para la artritis reumatoide de Eli Lilly & Co. y Incyte Corp., para pacientes hospitalizados con covid-19 que requieren oxígeno suplementario o ventilación.

El director ejecutivo de Lilly, David Ricks, rechazó la recomendación de la OMS contra el remdesivir. “Sabemos que los beneficios del remdesivir son probablemente sutiles o modestos, y los beneficios del baricitinib en conjunto con el remdesivir son probablemente incrementales”, dijo el viernes en una entrevista con CNBC.

El ensayo Solidarity “no estaba muy bien controlado”, dijo Ricks, y el NIH adoptó un enfoque más calculado para realizar ensayos clínicos altamente controlados.

“Esta decisión de la OMS arroja cierta confusión”, dijo. “Pero personalmente, nuestra opinión en la industria es utilizar los estudios mejor controlados para evaluar los beneficios de los medicamentos”.

‘Costo relativamente alto’

La FDA originalmente otorgó la autorización de uso de emergencia para el remdesivir en mayo. Gilead solicitó la aprobación completa de la FDA en agosto. La Comisión Europea otorgó la autorización condicional del medicamento en julio sobre la base de un ensayo clínico liderado por EE.UU.

Otros países también han aprobado el remdesivir como tratamiento para el covid. El secretario del gabinete de Japón, Katsunobu Kato, dijo el viernes que no hay necesidad de que la nación, que dio su visto bueno en mayo, revise la aprobación del remdesivir en este momento. Zhong Nanshan, un experto chino en enfermedades infecciosas, dijo en una conferencia en Zhuhai que el remdesivir no es “completamente inútil”, citando hospitalizaciones más cortas entre pacientes leves en EE.UU.

La OMS escribió en The BMJ que sus hallazgos no deberían interpretarse en el sentido de que el remdesivir es ineficaz, pero que “no hay evidencia basada en los datos actualmente disponibles de que mejore los resultados importantes para el paciente”.

La evidencia limitada para usar el medicamento se sopesó junto con el “costo y recursos relativamente altos asociados con el remdesivir”, que se administra por vía intravenosa, dijeron en un comunicado de prensa.

La FDA fue criticada antes por autorizar rápidamente un medicamento antipalúdico, la hidroxicloroquina, para tratar el covid-19. Trump promocionó repetidamente la droga al principio de la pandemia, aunque faltaba evidencia médica para respaldar sus afirmaciones. La FDA entonces revocó su autorización después de que se demostrara que la hidroxicloroquina no combate el virus y que se relacionaba con efectos secundarios nocivos.

Nota Original:WHO Advises Doctors Not to Use Gilead’s Remdesivir for Covid (4)

©2020 Bloomberg L.P.