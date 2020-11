Mozambique.- El Ejército de Mozambique libera la localidad de Muidumbe, en manos de milicianos de Estado Islámico

01/01/1970 El presidente de Mozambique, Filipe Nyusi POLITICA AFRICA MOZAMBIQUE INTERNACIONAL ISRAEL ZEFANIAS / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



El Ejército mozambiqueño ha arrebatado a los milicianos islamistas la localidad de Muidumbe, situada en la provincia de Cabo Delgado, en el norte de país, y que habría sido escenario recientemente de la decapitación de decenas de personas a manos de los integrantes de Estado Islámico en África Central (ISCA).



Así lo anunció a última hora de este jueves el jefe de la Policía de Mozambique, Bernardino Rafael, en declaraciones a la televisión estatal TVM. "Cumplimos una etapa de nuestro trabajo, pero no es el fin", señaló Rafael, sin ofrecer más detalles sobre la situación en Muidumbe, en cuya liberación habrían sido abatidos al menos 16 milicianos. "Nuestra misión es progresiva y sigue con vistas a pacificar nuestro país", precisó.



El distrito de Muidumbe, y también la capital del mismo nombre, han sido escenario de varios ataques atribuidos a ISCA en las últimas semanas. Entre ellos, los medios locales informaron de la decapitación de 30 personas en la ciudad de Muidumbe, entre ellos quince niños. El propio Rafael confirmó que unas 50 personas habían sido decapitadas, pero la semana pasada el gobernador de Cabo Delgado negó este extremo.



Según el jefe de la Policía, "los terroristas están en apuros y no tienen qué comer" después de que las fuerzas mozambiqueñas hayan destruido arroz y pescado seco que tenían almacenado tras haberlo saqueado con vistas a su manutención, tal y como ha informado el medio local 'Carta de Mozambique'.



El primer ministro, Carlos Agostinho do Rosário, informó este miércoles de que casi 500.000 personas se han visto desplazadas en la provincia de Cabo Delgado como resultado de las acciones de milicianos islamistas.



Cabo Delgado es escenario desde octubre de 2017 de ataques obra de milicianos islamistas a los que popularmente se conoce como Al Shabaab, sin que estén relacionados con el grupo del mismo nombre que opera en Somalia, y que desde mediados de 2019 han sido reivindicados en su mayoría por ISCA.



La filial de Estado Islámico ha recrudecido sus acciones desde el pasado marzo y desde agosto controla la ciudad portuaria de Mocimboa da Praia. En las últimas semanas, ha intensificado sus ataques y ha llevado a cabo decenas de decapitaciones, generado una ola de desplazamientos.