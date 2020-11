Mohamed presume que su Monterrey muestra jerarquía en partidos importantes

El t�cnico de Monterrey, Antonio Mohamed. EFE/Archivo

Monterrey (México), 20 nov (EFE).- El argentino Antonio Mohamed, entrenador del Monterrey, afirmó que sus jugadores han demostrado que dan lo mejor de sí en los momentos determinantes y por eso son favoritos sobre Puebla en el repechaje del Apertura.

"En estos partidos mi plantel saca un plus de jerarquía, por eso sí, somos favoritos, por eso y porque terminamos mejor en la tabla. Estamos acostumbrados a esta presión", aseveró el técnico previo al duelo de repesca del Apertura.

Monterrey recibirá al Puebla este domingo en partido de eliminación directa para buscar avanzar a la fase final del fútbol mexicano que se iniciará a mediados de la próxima semana.

Los Rayados terminaron la temporada regular en el quinto escalón y por eso tienen derecho a jugar este partido de repesca en casa ante un Puebla que terminó el torneo en la duodécima posición.

Mohamed asumió la obligación de su equipo para avanzar y puntualizó lo habituados que están sus hombres a lidiar con la presión de estos compromisos.

"Nosotros convivimos con la misma presión sin importar si el rival, como ahora es Puebla, o si es América o Cruz Azul, porque tenemos la obligación de estar arriba. No sólo tenemos presión en este partido; por eso estamos acostumbrados a ella", subrayó.

En la campaña regular Monterrey recibió y venció al Puebla 3-1 en la jornada 14, partido que Mohamed reconoció habrá servido al equipo dirigido por el peruano Juan Reynoso para su visita de este domingo.

"Es un partido diferente al del torneo, aunque ellos tiene la experiencia de habernos enfrentado; por eso los esperamos de manera diferente. Ganamos ese juego, pero en el 2-1 ellos tuvieron la oportunidad del empate y creo que debieron aprender de ello".

El secreto para no llevarse un susto, advirtió Mohamed, será tener afinada la puntería frente al arco rival.

"Tenemos que definir el partido, no podemos tener opciones claras y no meterla, porque damos al rival expectativas, eso es lo que más aprendimos durante todo el torneo".

Según el timonel, a estas alturas de la competencia ya no hay diferencia entre este partido de repechaje y uno de lo que en el fútbol mexicano llaman Liguilla.

"Lo tomamos como si fuera un partido de Liguilla, sabemos que si no hacemos las cosas bien el domingo estaremos fuera. Nos vienen bien los partidos de eliminación directa, tenemos experiencia en ellos".