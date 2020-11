México.- Relatores de la ONU piden a la Policía mexicana que proteja a las mujeres manifestantes

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



Un grupo de relatores de Naciones Unidas ha instado a las autoridades mexicanas y, en particular, a las fuerzas de seguridad a que protejan y no perpetren ataques contra las mujeres que se manifiestan pacíficamente para protestar contra situaciones de violencia.



Para los expertos, entre los que se cuentan relatores sobre reunión pacífica, violencia contra la mujer y defensores de Derechos Humanos, "no hay nada más irónico --e indignante-- que el reciente espectáculo de la Policía atacando a las mujeres que protestaban contra la violencia y la muerte que las mujeres enfrentan todos los días en México".



En este sentido, han advertido en un comunicado de que "la violencia no puede utilizarse en absoluto para reprimir a las mujeres que sólo quieren vivir una vida libre de violencia para ellas mismas y para todas las mujeres y niñas, que protestan contra el feminicidio, la forma más letal de violencia contra las mujeres y que exigen justicia por las víctimas".



"Ahora más que nunca", consideran "vital" que las autoridades respeten el derecho de reunión pacífica, no solo con meras declaraciones públicas, de tal forma que las mujeres "puedan ejercer con seguridad y plenamente su derecho a la libertad de reunión, sin miedo a represalias".



Los expertos han planteado medidas para combatir el machismo dentro de la Policía y combatir los estereotipos de género en el conjunto de la sociedad. "Por encima de todo, debe haber responsabilidad por la forma en que agentes de Policía tratan a las mujeres manifestantes y a las defensoras de Derechos Humanos, que desempeñan un papel crucial en la promoción del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia", han reclamado.

