Merkel cree que la UE podría autorizar en diciembre las primeras vacunas

La canciller alemana Angela Merkel despu�s de una videoconferencia de la Cumbre de la UE, en Berl�n, Alemania. EFE/EPA/ANDREAS GORA

Berlín, 19 nov (EFE).- La canciller alemana, Angela Merkel, estimó este jueves que las primeras vacunas contra el coronavirus podrían ser autorizadas en la Unión Europea (UE) para diciembre o principios de 2021 y que poco después podría empezar la inmunizadeción.

En la rueda de prensa en Cancillería que siguió a la videoconferencia de los líderes de la Unión Europea (UE), Merkel subrayó que la Comisión Europea (CE) ha pedido a todos los Estados miembros que le comuniquen sus planes de vacunación y les ha asegurado que distribuirá a todos a la vez las dosis que vaya recibiendo.

La CE es la encargada de negociar en nombre de los Veintisiete los acuerdos con las distintas farmacéuticas que están desarrollando vacunas contra la covid.

Se han cerrado ya media docena, incluido uno para hasta 300 millones de dosis con BioNTech y Pfizer, y se negocia otro con Moderna.

Merkel comentó asimismo la intención de la CE de avanzar hacia una "Unión de la Salud" que permita a Bruselas ofrecer una serie de "servicios" a los Estados miembros.

Citó por ejemplo coordinar el uso de los test rápidos de antígenos y unificar criterios para la introducción de un formulario digital común para los viajeros que llegan a un país.

Los socios han pedido también a Bruselas una campaña común de información y divulgación de cara a la vacunación.

Indicó también que ningún país tiene planificadas las restricciones hasta navidades y que en todas las capitales se está prefiriendo esperar a ver cómo evoluciona en sus territorios la pandemia con las actuales restricciones en vigor, antes de tomar nuevas decisiones.

La canciller reconoció al hilo de este asunto que varios líderes comentaron en el encuentro que el mantenimiento de las restricciones no es fácil para la ciudadanía "después de tanto tiempo": "No estamos solos con esta carga en Alemania, la llevamos todos en Europa", afirmó.

Alemania, como la gran mayoría de sus socios, aprobó una serie de restricciones a la vida pública y la actividad económica para noviembre.

Bares, restaurantes, museos, gimnasios, teatros, cafeterías y cines permanecen cerrados, mientras colegios y comercios se mantienen abiertos.

Además el turismo se ha prohibido, se recomienda el trabajo a distancia y se limitan las reuniones a miembros de dos domicilios, siempre que no sumen más de dos personas.

Un intento de Merkel para endurecer estas medidas topó este lunes con la resistencia de los jefes de los Ejecutivos regionales, que son quienes tienen las competencias en esta materia, y la semana que viene volverán a reunirse para evaluar la situación y decidir los próximos pasos.

Alemania ha registrado 22.609 nuevos contagios en las últimas veinticuatro horas, 5.000 más que los que comunicó el miércoles, aunque por debajo del máximo de 23.542 el pasado viernes.

El total de positivos contabilizados asciende a 855.916, con 13.370 muertos.

El Instituto Robert Koch (RKI) considera que la situación en Alemania "sigue siendo muy grave" porque la estabilización de las cifras en los últimos días se da en un nivel "todavía demasiado elevado".