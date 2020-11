¿Mantuviste relaciones sexuales con Carmina Ordóñez? La pregunta que ha hecho estallar a Canales Rivera

21/04/2015 Aunque no se habla con ninguno de sus primos, ni Francisco, ni Kiko ni Cayetano, lo cierto es que a la hora de decantarse por alguno de ellos en la guerra que existe entre ellos, Jos� Antonio Canales Rivera prefiere dar la raz�n a los hijos de Carmina Ord��ez EUROPA ESPA�A SOCIEDAD



Ya lo dijo Belén Esteban: 'Sálvame es como ir a la consulta del médico, sabes cómo entras, pero no cómo sales'. Y esto es lo que le ha pasado a Canales Rivera, que está yendo esta semana como colaborador al programa para hablar sobre toda la actualidad que afecta a los Rivera y Pantoja cuando ha oído la última pregunta que le han formulado en Quiero dinero. Y la verdad, nosotros nos hemos llevado las manos a la cabeza.



"¿Mantuviste relaciones sexuales con Carmina Ordóñez?" le ha preguntado Paz Padilla a Canales Rivera, a lo que ha respondido: "No. Respondo, pero esta pregunta es de muy mal gusto, respondo porque estoy aquí, pero la pregunta...". Enseguida la humorista ha dado paso a Informativos y nos hemos quedado sin saber el resultado de Kopérnica, pero lo cierto es que nos hemos quedado muy sorprendidos porque es algo que nunca hubiéramos imaginado.



Canales Rivera ha mostrado en su rostro el enfado que ha cogido al oír la pregunta de boca de la presentadora porque no esperaba para nada que el programa en el que está colaborando le hiciera pasar un mal trago de esta manera. No sabemos si se resolverá el resultado de Kopérnica en el especial de la herencia de Paquirri de esta noche o el próximo lunes, pero lo cierto es que nos hemos quedado impactados con la cuestión.