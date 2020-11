La dura lucha de Gloria Camila con su perro hasta conseguir meterlo en el coche

19/11/2020 Gloria Camila llev� a su perro al veterinario EUROPA ESPA�A SOCIEDAD



La hija de Ortega Cano, muy discreta, prefiere no pronunciarse acerca de la guerra abierta entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera: "No voy a decir nada"



MADRID, 20 (CHANCE)



Intentando mantenerse en un discreto segundo plano, Gloria Camila está disfrutando al máximo de su nueva etapa como actriz y se encuentra inmersa en el rodaje de la serie que supondrá su debut en el mundo de la interpretación, "Dos vidas". Muy enamorada de su pareja David, y alejada de las polémicas, en esta ocasión la hija de Rocío Jurado aprovechó la jornada para acudir al veterinario junto a su mascota, un perro de gran tamaño con el que tuvo que forcejear para lograr subirse al coche.



En medio de rumores de un posible distanciamiento con su sobrina Rocío Flores con la que tenía una relación maravillosa y de lo más fluida, y después de llevar sin verlas juntas varios meses - aunque la hija de Antonio David ha viajado a Madrid en varias ocasiones - Gloria Camila sentencia que está "todo bien".



Apostando por la comodidad y un look deportivo para la ocasión, la hija de Ortega Cano eligió leggings con estampado estelar, sudadera amarilla con capucha y sobre camisa de paño con cuadros en verde y marrón.



Muy discreta, y pese a que conoce tanto a Kiko Rivera como a Isa Pantoja, Gloria Camila ha preferido no pronunciarse acerca de la guerra que mantiene el Dj con su madre, Isabel Pantoja: "No voy a decir nada".



Después de varios minutos de agónica lucha entre la ahora actriz y su perro, de gran tamaño y que se negaba a entrar en el coche tras visitar al veterinario, Gloria conseguía a duras penas - y muy sofocada por el esfuerzo - vencer a su mascota, que resignado se sentaba en el interior del vehículo.