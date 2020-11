Klopp respalda a Salah tras positivo por COVID-19 después de boda de su hermano

20 nov (Reuters) - El entrenador del Liverpool, Juergen Klopp, se negó a culpar a Mohamed Salah después de que el delantero contrajo el COVID-19 en la boda de su hermano en Egipto, aunque el técnico germano dijo que personalmente evitaría los compromisos sociales.

En los últimos días se hicieron públicos videos de Salah bailando durante la ceremonia sin mascarilla ni distancia social. El jugador de 28 años dio positivo más tarde por coronavirus antes del partido de la semana pasada entre su selección y la de Togo por la Copa Africana de Naciones.

Salah, que colidera la tabla de goleadores de la Liga Premier esta temporada con ocho tantos, volvió a dar positivo el miércoles y se perderá el encuentro del domingo contra el líder del campeonato, el Leicester City.

"Vuelve hoy. He estado en estrecho contacto con él. No ha tenido síntomas. Nada que decir en público sobre la situación", dijo Klopp a los medios.

"Estuve en Alemania en el verano (boreal) y un amigo movió una fiesta de cumpleaños por mí y decidí no ir. Estaba permitido. En otros países hay más presión social y la boda de un hermano es un momento especial. Mis jugadores son increíblemente disciplinados", agregó.

El Liverpool, campeón defensor del título, se enfrenta a una creciente crisis de lesiones antes del choque contra el líder Leicester. Los defensas Virgil van Dijk y Joe Gomez se perderán el resto de la temporada tras someterse a operaciones de rodilla.

Trent Alexander-Arnold, que se lesionó en el empate 1-1 con el Manchester City por la Premier más temprano en el mes, y el capitán Jordan Henderson, que se dañó un pierna jugando con Inglaterra, quedaron también fuera del partido del domingo, pero Klopp advirtió a sus jugadores que no caigan en la autocompasión.

"No hay temporada en la que no haya lesiones, siempre es igual. Es algo diferente cuando muchos jugadores en la misma posición se lesionan de gravedad, eso lo complica", dijo. "Nadie se autocompadece aquí, es lo que hay. En el momento te impacta, pero acto seguido te pones en el proceso de solución". (Reporte de Arvind Sriram in Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)