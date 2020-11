Kike Sarasola muestra su apoyo a Miguel Bosé en su enfrentamiento judicial con Nacho Palau

21/09/2015 Kike Sarasola, en una imagen de archivo EUROPA ESPA�A SOCIEDAD



MADRID, 20 (CHANCE)



Kike Sarasola es uno de los empresarios hoteleros más destacados de nuestro país y ha sido reconocido con uno de los premios que entrega la Asociación del Barrio de las Letras. Un galardón que, satisfecho y buscando "una normalidad que me parece fundamental en estos momentos", no ha dudado en recoger personalmente.



- Estos meses has luchado mucho, a por todas y a seguir.



- "Claro, lo que hay que hacer ahora es sobrevivir, aguantar de la mejor forma posible y esperar que esto se pase pronto con las vacunas, con comportamientos cívicos y con muchos test, mucha concienciación por parte de todos. Un segundo confinamiento sería la ruina para el país. Ya se ha demostrado que no hace falta confinarnos. Es una maravilla como está Madrid, mis hoteles de Barcelona están cerrados y Madrid lo está haciendo bien, los restaurantes abiertos, podemos vivir una cierta normalidad. Copiemos a los que lo hacen bien, nada más".



- Empresarialmente te hemos oído, personalmente el tema de la salud y la familia ha ido todo bien.



- "Todo bien, yo lo cogí, mi marido también y ya tenemos anti cuerpos gracia a Dios. Los demás bien en casa. Los niños muy bien, fenomenal".



- Junto a Carlos tienes un niño y una niña. El tema de Miguel Bosé y nacho Palau no sé qué opinas.



- "No voy a entrar en eso, soy amigo de Miguel de toda la vida y le apoyo toda la vida. No voy a entrar a comentar nada".



- Entiendo que también de la otra parte.



- "También soy de Palau pero soy amigo de Miguel desde que somos pequeños. Quiero mucho a Nacho y a Miguel, soy amigo de Miguel desde que somos pequeños y estaré a su lado siempre".



- ¿Has hablado con ellos?



- "Hablo con ellos siempre".



- No te posicionas.



- "No".



