Jóvenes, más propensos a dudar de aptitud de liderazgo femenino

(Bloomberg) -- Los jóvenes son el grupo etario con menos probabilidad de creer que las mujeres son tan capaces de liderar como los hombres, según una encuesta que sugiere que el esfuerzo por la igualdad de género enfrenta dificultades.

Solo 72% de los jóvenes de entre 18 y 34 años en los países del Grupo de los Siete considera que ambos sexos son igualmente adecuados para los cargos más altos, según la encuesta de Kantar y Women Political Leaders. Eso se compara con el 76% de las personas de 55 a 65 años. Los hombres tienen más probabilidades de mantener puntos de vista sexistas en todos los niveles de edad, de acuerdo con el sondeo.

La diferencia fue más pronunciada en Francia, el Reino Unido y Alemania. En lo que los autores del informe describieron como un cambio significativo en las actitudes, las personas más jóvenes tienen menos probabilidades de creer en la igualdad de género en esos países que sus homólogos mayores.

La brecha entre las opiniones de hombres y mujeres dentro del grupo etario de 18 a 34 años conlleva el riesgo de aumentar las tensiones y podría tener implicaciones duraderas para la participación en el lugar de trabajo y la brecha salarial de género en el futuro. Ningún grupo en ningún país expresó total comodidad con que una mujer se desempeñe como líder de Gobierno o de una importante empresa.

“Históricamente, en tiempos de crisis, se puede ver que los estereotipos perduran, y 2020 no es diferente”, señala el informe. “No estamos viendo avances en las actitudes de nuestras sociedades”.

