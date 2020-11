Joao Félix y el escaparate preferido de los ídolos rojiblancos

El delantero portugu�s del Atl�tico de Madrid Joao Felix, durante el entrenamiento del Atl�tico de Madrid en la ciudad deportiva Wanda Metropolitano en Majadahonda, preparatorio de su encuentro ma�ana s�bado contra el Barcelona.-EFE/Rodrigo Jim�nez

Madrid, 20 nov (EFE).- Brillando como nunca desde que llegó hace dieciséis meses al Atlético de Madrid, Joao Félix se encuentra este sábado (21.00 horas) con el Barcelona. Un equipo que ha sido un escaparate para los últimos ídolos rojiblancos, especialmente para los más precoces, como el mediapunta luso de 21 años.

Fernando Torres, el argentino Sergio 'Kun' Agüero, el uruguayo Diego Forlán, el colombiano Radamel Falcao, el francés Antoine Griezmann... Todos ellos, glorias de los últimos años del ataque rojiblanco, comparten uno de estos requisitos: una tarde de ensueño ante el conjunto azulgrana o un buen número de goles al equipo culé.

Algunos de ellos, además, dieron sus mejores recitales contra los azulgrana en circunstancias similares a las que este sábado afronta Joao Félix: convertidos en líderes del equipo a una edad muy joven, como le ocurre al portugués, que con 21 años recién cumplidos tendrá la responsabilidad del ataque por la baja por el positivo por COVID-19 del uruguayo Luis Suárez.

El ejemplo reciente que más viene a la cabeza de los aficionados rojiblancos en cuanto a grandes actuaciones contra el Barcelona es el de Fernando Torres. El 'Niño' le hizo su primer gol a los azulgrana con apenas 19 años, en una victoria por 3-0 en el Vicente Calderón en febrero de 2003, con el equipo recién ascendido.

Torres acumuló en toda su carrera 22 partidos contra el Barcelona, al que le hizo 11 goles, diez con el Atlético y uno solo con el Chelsea inglés -pero qué gol, el que le valió a su equipo el pase a la final de la Liga de Campeones de 2012 que acabaría ganando-. En algunas campañas, como la 2004-05 y la 2005-06, no dejó pasar un partido sin marcarle: seis tantos entre cuatro encuentros.

Otro ídolo rojiblanco precoz, el argentino Sergio 'Kun' Agüero, le hizo su primer gol al Barça con 18, en un empate 1-1 en el Camp Nou y haciendo pareja con Torres. En once partidos de rojiblanco contra los azulgrana totalizó seis goles, y solo añadió uno más en los cinco duelos más que ha jugado con ellos en el Manchester City.

También el 'Cacha' Diego Forlán acumula una buena bolsa de tantos contra el Barcelona (10 en 12 partidos), aunque cinco corresponden a su etapa con el Villarreal, por lo que la cifra se queda en cinco en ocho encuentros, aún así nada desdeñable, entre ellos un doblete en un trepidante 4-3 en el Calderón en marzo de 2009 contra el Barcelona de Guardiola, que pasó del 0-2 al 2-2 y del 2-3 al 4-3.

Falcao no le ganó nunca al Barcelona en su breve pero inolvidable etapa como rojiblanco de dos temporadas entre 2011 y 2013, pero le marcó tres goles en cuatro partidos, aunque ninguno suficiente para evitar las cinco derrotas que cosechó ante los culés.

Solo rompe en cierta medida este patrón de comportamiento el francés Antoine Griezman, otrora ídolo rojiblanco y ahora delantero culé mirando con suspicacias por su actual afición, que cuando vestía de rojiblanco solo le hizo tres goles en 16 partidos. Pero un doblete suyo en el Vicente Calderón en abril de 2016 puso al Atlético en las semifinales de la Liga de Campeones de ese año, que para el conjunto rojiblanco acabaría en la final de Milán.

Son muchos los antecedentes que ponen todos los focos sobre Joao Félix, aún más sin Luis Suárez como aliado en el ataque, con el que ha crecido hasta sumar siete goles y tres asistencias en diez encuentros oficiales -casi los mismos que logró el curso pasado (nueve goles y tres asistencias) en 36 partidos.

"Es un partido de los que gusta jugar. Esos partidos grandes contra buenos equipos y buenos jugadores. Estoy preparado para jugar y disfrutar al máximo", prometió el delantero luso el miércoles pasado, en declaraciones divulgadas por el Atlético.

Hasta el momento, Joao no ha tenido excesiva suerte contra el Barcelona. El curso pasado disputó tres encuentros contra el conjunto azulgrana, con todas las variantes: derrota 0-1 en el Camp Nou, victoria 2-3 en las semifinales de la Supercopa de España, y empate en la vuelta liguera del Wanda Metropolitano (2-2), ya en el escenario postpandemia, en una tarde en la que no fue titular y dejó su sitio a Marcos Llorente como segundo delantero.

Ahora, el luso es el futbolista diferencial de este Atlético que apuesta más por la posesión y la combinación entre sus jugadores de ataque. Viene de marcar dos goles con Portugal, uno de ellos clave en la disputada victoria contra Croacia (2-3) y está en su mejor momento. Y el escaparate del Barcelona es históricamente propicio para ídolos jóvenes de la delantera del Atlético.

Miguel Ángel Moreno