Israel/Líbano.- Israel acusa a Líbano de cambiar su postura sobre la frontera en el marco de sus contactos indirectos

Advierte de que estas modificaciones pueden llevar a un "punto muerto" en las conversaciones



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Israel ha acusado a Líbano de cambiar su postura en las conversaciones indirectas que mantienen sobre su frontera marítima y ha advertido de que estas modificaciones podrían llevar los contactos a un "punto muerto".



"Líbano ha cambiado siete veces su posición sobre la frontera marítima con Israel. Su posición actual contradice no sólo sus posiciones anteriores, sino la posición de Líbano sobre la frontera marítima con Siria, que tiene en cuenta las islas libanesas cerca de la frontera", ha señalado el ministro de Energía israelí, Yuval Steinitz.



Steinitz ha argumentado que "todo el que quiera prosperidad en la región y quiera explotar recursos naturales de forma segura debe ceñirse al principio de estabilidad y resolver las disputas según las líneas depositadas por Israel y Líbano ante Naciones Unidas".



Así, ha alertado en una serie de mensajes en su cuenta oficial en la red social Twitter que "cualquier desviación de esto llevará a un punto muerto y constituirá una traición a las aspiraciones de los pueblos de la región".



Las palabras de Steinitz han llegado después de que el presidente libanés, Michel Aoun, abogara por una corrección de la Línea Azul, fijada en el año 2000 por Naciones Unidas tras el conflicto con Israel, y subrayara que ha de coincidir con la frontera terrestre entre ambos países.



Aoun se reunió el jueves con el jefe de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), Stefano Del Col, en el marco de las negociaciones indirectas entre Líbano e Israel para demarcar sus fronteras, que han arrancado por las marítimas con la mediación de Estados Unidos, un proceso bajo auspicios de la ONU.



Las negociaciones giran en torno a un área de 860 kilómetros cuadrados que, según ambos países, se sitúan en sus respectivas Zonas Económicas Exclusivas, un asunto de especial importancia después del hallazgo de reservas de gas en esta zona que tanto Israel como Líbano esperan poder explotar.



El bloque parlamentario del partido-milicia chií Hezbolá, Lealtad a la Resistencia, recalcó el 8 de octubre que las negociaciones con Israel "no están conectadas" con la posibilidad de un acuerdo de paz con "el enemigo sionista que usurpa Palestina".



Israel y Líbano están oficialmente en guerra y no mantienen relaciones diplomáticas. La frontera terrestre ha sido escenario de tensiones durante los últimos meses, en parte por la ausencia de un acuerdo para su demarcación.

