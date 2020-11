Honduras suma 103.551 contagios de covid-19 y 2.853 muertos en 8 meses

Una empleada de Salud Publica, parte de las Brigadas M�dicas Anti-Covid del Gobierno hondure�o, entrevista a una persona en busca de casos positivos de la Covid-19, el pasado 30 de octubre del 2020, en un barrio de Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 19 nov (EFE).- La cifra de contagios con covid-19 en Honduras aumentó este jueves a 103.551, mientras que los muertos a 2.853 en ocho meses de pandemia, informó el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

De apenas 317 nuevas pruebas PCR de laboratorio procesadas, 63 dieron positivo, con las que los contagios se elevaron a 103.551, indicó el organismo sanitario en un comunicado.

A las estadísticas del Sinager se sumaron 14 nuevos casos de fallecimientos por la misma enfermedad, para un total de 2.853, desde los primeros diez que se registraron al cerrar marzo.

Hoy también fueron diagnosticadas 564 personas que están hospitalizadas, de las que 412 presentan un cuadro estable, 138 están condición grave y 14 en unidades de cuidados intensivos a nivel nacional.

Las cifras de hospitalizados han venido a la baja en los últimos meses, aunque la curva de la pandemia sigue en alza y no se tiene un panorama claro de la magnitud de contagiados, porque las pruebas PCR que a diario procesa el Laboratorio Nacional de Virología siguen siendo pocas.

Fuentes médicas que están al frente de la pandemia de covid-19 consideran que el país necesita procesar al menos 3.000 pruebas diarias, como lo hacen en mayoría de los países.

La pandemia ha venido reiterar las deficiencias del sistema sanitario de Honduras que, además de la emergencia sanitaria por la covid-19, desde hace dos semanas enfrenta la doble tragedia causada por las tormentas tropicales Eta e Iota, que antes fueron poderosos huracanes en categorías 4 y 5 en la escala Saffir-Simpson al entrar por Nicaragua.

A raíz de los daños que han dejado los dos fenómenos naturales, han disminuido las pruebas PCR de laboratorio.

La situación ha llegado el extremo de que el miércoles el Sinager no informó sobre nuevos casos de contagios y muertos por covid-19 en el país centroamericano.

Según versiones de médicos que trabajan en hospitales públicos, los casos de muertos y contagios se elevarán porque no será posible garantizar una seguridad sanitaria en los albergues con miles de damnificados que dejaron las tormentas Iota y Eta, aunque autoridades de la Secretaría de Salud aseguran que sí hay control para evitar que se multiplique la pandemia. EFE

