Helsinki aplicará nuevas restricciones tras registrar récord de contagios

Helsinki, 20 nov (EFE).- Las autoridades del área metropolitana de Helsinki anunciaron este viernes nuevas medidas para contener la propagación del covid-19, después de que Finlandia registrase 461 nuevos contagios en un día, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia.

Las medidas, que estarán en vigor al menos tres semanas, incluyen la suspensión de todos los deportes de equipo en el interior de las instalaciones municipales para aficionados mayores de 20 años y la limitación de público a un máximo de 20 personas en todos los eventos que no se celebren al aire libre.

Asimismo, se limitará a la mitad el número de visitantes a las piscinas municipales, se reducirá la cantidad de plazas de estudio disponibles en las bibliotecas y se recomendará que las reuniones privadas no superen un máximo de diez personas.

En lo referente a la educación, se aumentará la proporción de cursos a distancia en la enseñanza secundaria y se recomendará el uso de mascarillas a los estudiantes de la última fase de primaria (entre los 13 y 15 años).

"Ahora es el momento de actuar. No todo se puede solucionar con restricciones, lo importante es cómo se comporta la gente. Seamos cuidadosos las próximas tres semanas y sigamos las restricciones y recomendaciones", afirmó en rueda de prensa el alcalde de Helsinki, Jan Vapaavuori.

Las medidas anunciadas sólo afectarán de momento al área metropolitana de la capital finlandesa, compuesta por las ciudades de Helsinki, Espoo, Vantaa y Kauniainen, que cuenta con 1,4 millones de habitantes, equivalentes a la cuarta parte de la población total del país nórdico.

Finlandia es actualmente la nación europea con menor incidencia del virus, con 60,7 casos por 100.000 habitantes, y mantenía hasta ahora una cierta normalidad, con escasas limitaciones y una estrategia basada en la higiene y el distanciamiento social, pero sin cerrar negocios, bares ni locales públicos. EFE

