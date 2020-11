Guatemala acoge la tercera edición de una muestra de cine sobre desigualdad

En la imagen, el director guatemalteco de la pel�cula "Nuestras Madres", galardonada en el festival de Cannes con la C�mara de oro y otros premios, C�sar D�az. EFE/Dafne P�rez/Archivo

Guatemala, 20 nov (EFE).- La organización humanitaria Paraíso Desigual realizará la tercera muestra de cine sobre desigualdades en Guatemala entre el 21 de noviembre y el 12 de diciembre, con películas y cortometrajes de Argentina, Francia, Filipinas, Guatemala, México, Reino Unido y Uruguay.

La muestra se titulará en esta ocasión Cinema Paraíso, un guiño a la mítica obra de 1988 de Guiseppe Tornatore musicalizada por el maestro Ennio Morricone y se centrará en desmenuzar la desigualdad de Iberoamérica y el mundo en siete cortometrajes y un largometraje en formato virtual, según un comunicado divulgado este viernes por los organizadores a la Agencia Efe.

Además de las reproducciones en línea, la organización realizará cineforos -también de manera virtual-, como ha sido clásico en las muestras de 2018 y 2019, con la finalidad de hacer un "intercambio de ideas y propuestas", en esta ocasión de forma "más dinámica".

En el comunicado, la entidad humanitaria, auspiciada por la ONG de origen británico Oxfam, afirma que la pandemia "está teniendo efectos devastadores en la vida de todas las personas, tanto en la salud como en lo económico y social".

Además, enfatizó que la desigualdad quedó "una vez más en evidencia porque, aunque se dice que este virus no conoce de etnias, fronteras o clases sociales, sí que la manera de afrontarlo no es la misma para toda la población".

Según Paraíso Desigual, "uno de los refugios (de la población) está siendo el cine, solo que ya no como un evento en donde se asiste a una sala o teatro a compartir, sino uno en que cada quien desde su hogar puede ver lo que le interese y no solo entretenga".

La cartelera iniciará el 21 de noviembre con la presentación del corto "Nuestras Historias" (Francia/Guatemala), de 9 minutos y del aclamado director guatemalteco César Díaz, autor de "Nuestras Madres" (ganadora de la Cámara de Oro en Cannes 2019).

También el día inaugural se visualizará el cortometraje de 22 minutos "Verde", del mexicano Alonso Ruizpalacios.

Además, se visualizarán los cortometrajes "El Destierro", de Elena García (México); "Cuando sea Grande", de Jayro Bustamante (Guatemala/Francia); "Para armar un helicóptero", de Izabel Acevedo (México/Guatemala); "Electric Swan", de Konstantina Kotzamani (Francia/Argentina); "Filipiñana", de Rafael Manuel (Filipinas/Reino Unido); hasta cerrar el 12 de diciembre con el filme uruguayo "Así habló el cambista", de Federico Veiroj.