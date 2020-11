¿Ganas de Juegos? 5 preguntas para conocer la historia olímpica

Cartel de un concurso de esgrima, dentro del marco de la Exposici�n Universal de Paris, que coincidi� con la celebraci�n de los II Juegos Ol�mpicos que no tuvieron cartel oficial. EFE/aa/Archivo

Madrid, 20 nov (EFE).- ¿El aplazamiento de Tokio 2020 te ha dejado con ganas de Juegos?

Para entretener la espera, nada mejor que este reto semanal de cinco preguntas sobre la historia olímpica. Cada pregunta tiene tres respuestas posibles, pero solo una es correcta.

Las soluciones, junto a algunos datos curiosos, están al final.

PREGUNTAS

1. Los Juegos de París 1900, cuyas competiciones se diluyeron en el marco de la Exposición Universal celebrada ese año en la capital francesa, no tuvieron un cartel oficial. La ilustración más célebre relacionada con aquellos Juegos representa a una esgrimista que sostiene con la mano derecha las tres armas de ese deporte: florete, sable y espada. ¿Qué contradicción encierra ese cartel?

a. El florete no fue olímpico hasta 1908

b. Las mujeres no compitieron en esgrima hasta 1924

c. No hubo esgrima en el programa de París 1900

2. El jinete canadiense Ian Millar tiene el récord de participaciones en los Juegos Olímpicos. ¿En cuántas ediciones compitió?

a. 10

b. 11

c. 12

3. En voleibol, los cuatro jugadores con mejor historial olímpico de siempre, tres medallas de oro, son cuatro mujeres de la misma nacionalidad. Las cuatro ganaron sus medallas con la selección de...

a. Estados Unidos

b. La Unión Soviética

c. Cuba

4. Carlota Castrejana es la única mujer española que ha sido olímpica en dos deportes diferentes. Estos deportes fueron...

a. Baloncesto y atletismo

b. Atletismo y triatlón

c. Triatlón y baloncesto

5. El flamante campeón del Masters de Augusta de golf, el estadounidense Dustin Johnson, no disputó los Juegos Olímpicos de Río 2016 porque...

a. Estaba lesionado

b. Tenía miedo al virus del Zika

c. Estaba sancionado por dopaje

SOLUCIONES:

1. Respuesta b: Pese a escoger la imagen de una mujer para ilustrar las competiciones, la esgrima femenina no fue olímpica hasta los siguientes Juegos disputados en París, en 1924.

2. Respuesta a: El canadiense Ian Millar participó en diez ediciones de los Juegos, entre Múnich 1972 y Londres 2012. En ese periodo solo se perdió los Juegos de Moscú'80, boicoteados por su país. Su mejor resultado fue la plata en salto por equipos en Pekín 2008.

3. Respuesta c: Regla Bell, Marlenis Costa, Mireya Luis y Regla Costa ganaron tres medallas de oro con la selección cubana en los Juegos de Barcelona'92, Atlanta'96 y Sídney 2000.

4. Respuesta a: Carlota Castrejana fue olímpica en baloncesto en Barcelona'92 (5ª plaza) y en atletismo, en la prueba de triple salto, en los Juegos de Sídney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008.

5. Respuesta b: Dustin Johnson fue uno de los golfistas que renunciaron a participar en los Juegos de Río por temor al virus del Zika. Por entonces era el número dos del mundo.