G20 debe iniciar próximo capítulo de multilateralismo: Nic Dawes

(Bloomberg) -- A pesar de toda su marca como “el principal foro para la cooperación económica internacional”, recordemos que el Grupo de los 20 nació bajo una mala señal. Los jefes de estado se reunieron por primera vez durante la crisis financiera de 2008, en los últimos días de la Administración Bush. Ahora, mientras cojean hacia una cumbre de bajas expectativas en el ocaso de la era de Trump, bajo la presidencia de un Arabia Saudita que lucha por lavar su reputación global, las estrellas se ven igual de mal.

En abril de 2009, en la segunda cumbre del nuevo foro de grandes potencias, Gordon Brown y Barack Obama se pelearon y regatearon con Hu Jintao, Angela Merkel y Nikolas Sarkozy. Los líderes de las grandes economías en desarrollo también estaban allí, por supuesto, con tecnócratas de izquierda como Manmohan Singh de India y Luiz Inacio Lula da Silva de Brasil, que prestaban una mirada más equitativa al alto consejo de la gobernanza económica global.

A pesar de la oposición de franceses y alemanes, surgieron con un acuerdo extraordinario: US$1 billón en nueva capacidad para el Fondo Monetario Internacional: US$250.000 millones en nuevos fondos de los miembros, US$500.000 millones en “nuevos acuerdos para pedir prestado” y US$250.000 millones adicionales en Derechos especiales de giro: el instrumento cercano al efectivo disponible para los miembros del FMI de manera proporcional.

La intervención en una escala similar es, en todo caso, más urgente ahora. Gran parte del G20 ha entrado en una segunda ola de casos de covid-19 ampliamente predicha, ante un cumplimiento público vacilante y gobiernos incapaces de reunir la voluntad para contener un virus resurgente.

Algo similar ha sucedido con los esfuerzos para garantizar una respuesta económica global coordinada a la pandemia. Desde las economías más resistentes hasta las más frágiles, existe una enorme incertidumbre. La producción global se ha visto afectada en US$12 billones, y el cronograma para la recuperación sigue siendo incierto.

La Reserva Federal de EE.UU. sigue actuando como un ancla global de facto, y el banco central de China tiene un conjunto cada vez mayor de excedentes para invertir. Pero una segunda ronda de fondos de estímulo en EE.UU. sigue en duda, y en las economías más pequeñas, las preocupaciones sobre la deuda y los déficits ya están causando un retroceso prematuro. Un nuevo informe del FMI señala que en las economías donde los saldos fiscales cayeron más de 10% del PIB este año, se espera que mejoren en más de 5% del PIB en 2021. Para ser claros, ese es un acontecimiento desagradable: la mayor parte de la mejora se reducirá al recorte del gasto en estímulos, lo que privará a la recuperación de oxígeno.

El propio Fondo ha otorgado préstamos por US$70.000 millones a través de sus programas existentes, y alrededor de US$29.000 millones a través de sus líneas de crédito rápido y financiamiento. Estos son grandes números, pero irrisorios en relación con la escala del problema.

La Administración Trump ha vetado los llamamientos generalizados para expandir los DEG. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, afirma que los fondos irían principalmente a los miembros del G20 que, dice, no los necesitan.

Dígale eso a Sudáfrica, que enfrenta un déficit presupuestario de 15% este año.

Mnuchin claramente no ha estudiado los números. Los países más pobres también obtendrían enormes beneficios. Mozambique, por ejemplo, vería sus reservas internacionales reforzadas en alrededor de 18% si el stock de DEG aumentara a US$1 billón. Bangladesh obtendría alrededor de US$9.000 millones, lo que, según nos recuerda el Centro de Investigación de Política Económica, le permitiría comprar alrededor de 12 millones de kits de prueba de covid-19 o financiar el 50% de sus importaciones anuales de EE.UU.

La dinámica de liderazgo actual del G20 no es motivo de optimismo. Donald Trump busca demostrar que un presidente derrotado aún puede destrozar cosas, y su buen amigo Mohammed bin Salman carece de la autoridad moral para asegurar un acuerdo. Singh y Lula han sido reemplazados por Narendra Modi y Jair Bolsonaro, quienes combinan una retórica económica hueca con el populismo de derecha. En cuanto a Boris Johnson, puede estar ansioso por un reinicio, pero no es Gordon Brown en cuestiones de desarrollo global.

Ahora bien, la cumbre al menos es una oportunidad para enfocar las mentes en los peligros de la inacción continua.

Zambia se ha convertido en el primer país africano en incumplir su deuda desde la llegada de la pandemia, y una presión similar se está acumulando en otros lugares. Incluso donde hay poco riesgo de incumplimiento, la austeridad causará profundas cicatrices, con consecuencias tanto para los países individuales como para lo que queda del sistema multilateral.

Quizás el legado más perjudicial de 2008 es el auge global de los mismos líderes nacionalistas y antidemocráticos que son un obstáculo para una acción coordinada ahora. Los recortes en el gasto social y la inversión en democracias fracturadas como Sudáfrica, México y Nigeria amenazan con dar espacio a más de lo mismo.

Sin embargo, hay cierta esperanza en el pasado reciente.

Como Adam Tooze escribe sobre la primera cumbre del G20 en Crashed - How a Decade of Crises Financial Change the World, “al salir de su cargo, la Administración Bush, que había dado un mal nombre al unilateralismo, inauguraría a regañadientes un nuevo capítulo en multilateralismo”.

Joe Biden y su equipo pueden tener que trabajar en torno a un Senado reacio, pero tienen más alcance a nivel internacional. Deberían estar telegrafiando ahora, a Europa, a China y a los grandes mercados emergentes, que apoyarán un plan del G20 con cuatro elementos básicos: una expansión del alivio de la deuda existente y el apoyo fiscal, encabezado por aumentar a US$1 billón los DEG disponibles; un compromiso político compartido con el gasto expansionista; compromisos climáticos firmes para la inversión de recuperación; y un comercio global abierto y basado en normas.

Esa puede ser la base para el posicionamiento ahora y una acción más sustancial a principios de año. El solo hecho de mantener el gasto de estímulo sería una victoria considerable.

El próximo capítulo del multilateralismo será muy diferente al anterior, pero si se pospone mucho más, no comenzará en absoluto.

Nota Original:G-20 Must Begin Next Chapter in Multilateralism: Nic Dawes

©2020 Bloomberg L.P.