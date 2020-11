Fútbol/Primera.- Previa del Villarreal - Real Madrid

El Villarreal amenaza las dudas y urgencias de un Real Madrid minimizado



Los de Zidane, repletos de bajas, visitan a un 'Submarino' en buena racha y que aspira al liderato provisional



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El Villarreal y el Real Madrid dirimirán este sábado en el Estadio de La Cerámica (16.15 horas) otro de los atractivos duelo de esta décima jornada de LaLiga Santander, que llega con los locales dispuestos a imponer su buen momento ante un actual campeón repleto de dudas, urgencias y bajas.



El conjunto castellonense marcha en una óptima segunda posición y aspira al liderato provisional avalado por una positiva racha que espera que no frene el parón internacional, una pausa que se le suele atragantar al madridista que, además de irse al diván esta semana y media por las dudas que no termina de aparcar, no le ha traído buenas noticias en forma de lesión.



El Real Madrid afrontó el éxodo internacional con la mala noticia de la extraña goleada en Mestalla ante el Valencia (4-1), que dejó claro que su estado de juego no era el mejor, y ya con malas noticias en forma de lesión con Valverde. Y ha vuelto con más problemas por la de Sergio Ramos, un jugador que marca mucho un rendimiento defensivo que parece lejos del ofrecido en el final de la pasada campaña y del que se quieren aprovechar los de Unai Emery.



El panorama, sin embargo, empeoró justo en la previa del choque ya que Zidane tampoco podrá contar con Benzema, Casemiro, Militao y Jovic, este último nuevo afectado por el coronavirus que ya habían pasado los dos brasileños y Eden Hazard, la noticia positiva junto a las recuperaciones de Carvajal y Nacho.



Y todo antes de lidiar con otro maratón de partidos sin respiro. Diez encuentros, algunos de ellos de mucha dureza, deberá jugar desde que pise el césped del Estadio de la Cerámica hasta su duelo ante el Granada. Esta exigencia marcará mucho el futuro del Real Madrid, que días después de medirse al 'Submarino Amarillo', tendrá un partido clave ante el Inter de Milán, otro factor que esperan aprovechar los locales.



De momento, Zidane tendrá que decidir cómo dispone este sábado a los 20 jugadores de los que dispone para plantarle 'batalla' a un Villarreal que sólo ha perdido un partido esta temporada, en el Camp Nou (4-0) hace ya casi dos meses, y cuyo estado de ánimo y forma le hace ser muy optimista para poder arañar los tres puntos.



En defensa, donde también está 'tocado' en el hombro Varane, es donde más dudas hay, sobre todo porque el próximo miércoles tiene un partido clave de Champions ante el Inter de Milán y podría no arriesgarse a más bajas. Nacho es el otro central sano junto al canterano Chust, mientras que en el lateral derecho Carvajal también podría volver para coger ritmo para el Meazza, aunque está la alternativa de Lucas Vázquez.



BACCA, ALTERNATIVA AL 'TOCADO' ALCÁCER



Sin Casemiro ni Valverde, lo más seguro es que el francés opte por poner un 4-2-3-1, con Modric, Kroos y Odegaard como mejores opciones, y con Hazard y Asensio los mejores colocados para jugar en los costados. Arriba, Mariano Díez, el único '9' disponible, podría tener su gran oportunidad.



Por su parte, el Villarreal intentará derrotar al actual campeón como local por primera vez desde que se impusiese 1-0 la campaña 2015-2016. Desde entonces, una derrota (2-3, 2016-2017) y, curiosamente, tres empates consecutivos a dos goles.



Unai Emery no tiene tantos problemas de lesiones, aunque parece que perderá al delantero Paco Alcácer por molestias musculares, y su partido de Liga Europa en Israel le queda más lejos y no es tan vital como el de su rival.



Bacca se perfilaría como el sustituto del valenciano, mientras que Pedraza tendría más opciones que Estupiñán para el lateral izquierdo tras el largo viaje del segundo con su selección. El que parece que no estará de inicio es el japonés Takefusa Kubo, cedido por el Real Madrid y animado por enseñar sus cualidades en un equipo castellonense, invicto en casa, donde Asenjo sólo ha encajado cuatro goles.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



VILLARREAL: Asenjo; Mario, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Parejo, Iborra, Trigueros; Gerard, Bacca y Moi Gómez.



REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Kroos, Modric; Asensio, Odegaard, Hazard; y Mariano.



--ÁRBITRO: Hernández Hernández (C.Las Palmas).



--ESTADIO: La Cerámica.



--HORA: 16.15/Movistar LaLiga.

