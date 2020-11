Fútbol/Primera.- El Huesca sigue sin ganar tras diez jornadas

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El Huesca sigue sin conocer la victoria en su regreso a la Liga Santander tras empatar (1-1) en su visita al Club Atlético Osasuna, un partido de la jornada 10, que deja al cuadro altoaragonés rozando los puestos de descenso a punto de cumplir el primer tercio del campeonato.



El equipo de Míchel se adelantó a los cinco minutos tras una buena jugada de Rafa Mir, cuyo centro fue repelido por Sergio Herrera. El rechace lo aprovechó Sandro Ramírez, que estableció el 0-1 cuando apenas había dado tiempo a los dos conjuntos a extender sus dibujos sobre el césped del Sadar.



Los oscenses fueron mejores al comienzo y durante toda la primera mitad. Rafa Mir aprovechó la superioridad para seguir haciendo daño a los navarros, en esta ocasión con un doble disparo pasada la media hora. A continuación volvió a replicar Sandro en otro balón sin dueño. Sin embargo, los de Jagoba Arrasate no encajaron más goles y dejaron el 0-1 al descanso.



En la segunda mitad, el equipo rojillo fue a más y pronto tradujo su dominio en ocasiones. Moncayola, que no tuvo descanso tras su participación con la Sub-21, probó suerte con una volea, Enric Gallego estuvo cerca de conectar un buen centro desde el costado y un cabezazo de Rubén García obligó a la estirada de Andrés Fernández.



Sin embargo, el gol no llegó hasta los 20 minutos finales en la salida de un córner. Un centro magnífico de Jony acabó en la cabeza de David García, que marcó con contundencia para establecer el definitivo 1-1, el séptimo empate en 10 jornadas para el Huesca, que seguirá en la parte baja de la clasificación. Por su parte, Osasuna seguirá en mitad de la tabla.



--RESULTADOS DE LA JORNADA 10.



-Viernes 20.



Osasuna - SD Huesca 1-1.



-Sábado 21.



Levante UD - Elche 14.00.



Villarreal - Real Madrid 16.15.



Sevilla - Celta 18:30.



Atlético - FC Barcelona 21:00.



-Domingo 22.



SD Eibar - Getafe 14:00.



Cádiz - Real Sociedad 16:15.



Granada - Valladolid 18:30.



Alavés - Valencia 21:00.



-Lunes 23.



Athetic Club - Real Betis 21:00.

