Fútbol.- Los premios 'The Best' se celebrarán el 17 de diciembre de manera virtual

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



Los premios 'The Best' se celebrarán el 17 de diciembre de manera virtual, según ha informado la FIFA este viernes en un comunicado, afirmando que cree "importante" que se honre los logros de los futbolistas más destacados en este año extraordinario marcado por la pandemia del coronavirus.



"De acuerdo con las precauciones de salud pública y el principio rector de la FIFA de que la salud es lo primero, se decidió que la ceremonia de premiación se llevará a cabo únicamente como un evento virtual", indicó el ente rector del fútbol mundial.



Los premios 'The Best FIFA Football Awards' reconocerán en 2020 a los mejores jugadores de la FIFA, en categoría masculina y femenina, a los mejores entrenadores, a los mejores porteros, así como al mejor gol, a la afición y reconocerá a los dos mejores 'onces' del año.



Los ganadores del 'The Best' se determinarán mediante un proceso de votación combinado en el que participarán los capitanes y entrenadores de todas las selecciones nacionales del mundo, una votación en línea de los aficionados y presentaciones de un grupo selecto de más de 200 representantes de los medios, informó la FIFA.



La votación comenzará el 25 de noviembre y finalizará el 9 de diciembre. El vigente ganador del trofeo masculino es el argentino Lionel Messi, mientras que en categoría femenina fue la estadounidense Megan Rapinoe. Alisson Becker y Sari van Veenendaal se alzaron con el galardón de mejores cancerberos.

