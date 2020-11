Fútbol.- Emery: "Si no somos mejores en el uno contra uno, tenemos que tener ayudas suficientes"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Villarreal, Unai Emery, ha apelado a mantener la "concentración" y buscar el "control" en el duelo de este sábado contra el Real Madrid en el Estadio de la Cerámica (16.15 horas), y ha asegurado que si no son capaces de ser mejores en el uno contra uno deben al menos tener "las ayudas suficientes" para ser "mejores" en lo colectivo.



"La clave contra el Real Madrid son los 90 minutos, que los detalles de las acciones ofensivas y defensivas los vayas teniendo a tu favor. Ellos con poco tienen mucho talento para que no sea suficiente para ganar. Además de la concentración, tenemos que tener el control del partido más que ellos. Casi siempre la posesión es de ellos, tienen mucha presencia y acierto en las llegadas al área. Los duelos individuales van a ser muy importantes; si no somos mejores en el uno contra uno, tenemos que tener las ayudas suficientes para ser mejores que ellos, y tener acierto", declaró en rueda de prensa.



En este sentido, recordó que el conjunto blanco, "el candidato máximo a ganar esta liga", cuenta con "muy buenos futbolistas y con un gran técnico", pero que de nada vale fiarse de los resultados anteriores de los madridistas. "Tenemos dos opciones: mirar el partido de Barcelona, donde ganó 1-3 con autoridad, personalidad y con mucha jerarquía; o el de Valencia, donde perdió por circunstancias extrañas. Nosotros nos centramos en el mejor Real Madrid, que es muy bueno", indicó.



Además, el técnico vasco reconoció que los resultados logrados por su equipo ante los otros dos 'grandes', FC Barcelona y Atlético, les dan "mucha información". "El del Barcelona fue un partido donde tuvimos una gran decepción. Contra el Atlético de Madrid, toda la información acumulada nos hizo responder de una manera muy positiva. A ver cómo somos capaces de responder ahora, si somos capaces de hacer que se puedan ver nuestras cosas buenas. Desde nuestro proceso de equipo, desde de la humildad, desde la exigencia interna y desde la ilusión, mañana es un claro partido para verlo", señaló.



Aunque siempre hay que mantener una "regularidad", el duelo de este sábado les va a "retar en dificultad y exigencia". "Independientemente de algunas bajas, te exigen. Nosotros tenemos capacidad para responder, pero estando al 100%. El minuto 1, el 40, el 65 y el 90 son muy importantes. Con poco, tienen mucho talento para poder ganar. Exigen mucho en la concentración. Estoy muy ilusionado y con muchas ganas de ver al equipo y ver cómo, anecdóticamente siendo segundos, podemos responder. Cuando hablamos de los objetivos finales, tenemos que recordar el camino. Tenemos que disfrutar ese camino, y mañana es el camino", manifestó.



"Hemos sacado buenos resultados, estamos jugando progresivamente mejor defensiva y ofensivamente, pero mañana tendremos un rival que nos va a exigir mucho. El reto es ver cómo estamos respecto al campeón de LaLiga, y nos va a hacer ver, en el enfrentamiento directo, cómo podemos crecer y evolucionar", continuó sobre la trayectoria de los castellonenses.



A pesar de todo, no quiso hablar sobre una posible candidatura del 'Submarino Amarillo' al título. "No trabajo los 'y si', hay que trabajar las realidades. Es maravilloso que se generen expectativas positivas; estamos bien posicionados, pero la realidad es que hay equipos que tienen menos partidos jugados. Las sensaciones de juego van en aumento, pero nos queda mucho recorrido. Los candidatos a ganar LaLiga son el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid. Luego, la Real Sociedad está haciendo una bonita trayectoria, y nosotros estamos empezando a crecer. La realidad va a ser el partido de mañana, mantener una regularidad y que no haya parones de crecimiento. Será un buen test", advirtió.



En otro orden de cosas, Emery confirmó que tanto Juan Foyth como Jaume Costa estarán disponibles, y que tanto los internacionales como los que se han quedado entrenando tienen una "fantástica predisposición. "Necesitan una adaptación inmediata. Los cambios mentales tienen que ser inmediatos, pero el grupo está muy bien", dijo sobre los jugadores que regresan de su estancia con las selecciones.



También reiteró su apuesta por la cantera. "El Villarreal, por historia y por presente, es un referente a nivel de cantera en toda España y más allá de España. Esa responsabilidad la asumo desde el segundo 1. Es una satisfacción trabajar con canteranos y que se establezcan en el primer equipo con jerarquía y rendimiento. Trato de darles continuidad, aunque no me paro a ver si un jugador es canterano o no cuando hago la alineación", expresó.



Por último, Emery negó estar preocupado por la labor del árbitro del encuentro, el canario Alejandro Hernández Hernández. "No sé quién es -el colegiado designado-. Procuro aislarme mucho. Alejarme del árbitro no es una falta de respeto, todo lo contrario. El VAR siempre ayuda a los árbitros para que sea más justo", concluyó.

