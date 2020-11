Fútbol.- Accionistas Unidos reitera la necesidad de "combatir el capital extranjero" en el Sevilla

21/08/2020 Varias personas se fotograf�an ante el escudo del Sevilla FC durante las horas previas al partido final de la Europa League Sevilla FC - Inter de Mil�n, en las inmediaciones del estadio Ram�n S�nchez Pizju�n. En Sevilla (Andaluc�a, Espa�a), a 21 de agosto de 2020. DEPORTES Mar�a Jos� L�pez - Europa Press



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



La plataforma de accionistas del Sevilla FC Accionistas Unidos (AU) ha reiterado su prioridad de "combatir el capital extranjero" que representa el grupo inversor estadounidense 777 Partners, que tratará de hacerse con el control del club de la mano del expresidente José María del Nido en la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas del próximo 4 de diciembre, y ha anunciado que no presentará un complemento después de que el accionista Rafael Carrión le informase de que presentará otro relativo a las mayorías exigidas para alcanzar acuerdos.



"Tras conocer las pretensiones del grupo de Del Nido Benavente y Sevillistas Unidos 2020 SL (777 Partners) de solicitar una Junta Extraordinaria para la remoción del actual Consejo de Administración, AU decidió como prioritario combatir ese capital extranjero, que pone en peligro el legado, la historia y la idiosincrasia del Sevilla Fútbol Club y su patrimonio", señala el comunicado.



Además, la plataforma afirmó que ha tratado de buscar "la concordia accionarial" para hacer frente "al capital extraño al sentimiento sevillista" que representa 777 Partners. "Esa es la razón por la que no reabrimos otras demandas como son la protección de nuestro patrimonio o los emblemas y símbolos del Sevilla FC", apunta.



"AU consideró que concentrarnos en combatir el capital extraño al sentimiento sevillista era prioritario a proponer nuevos puntos del orden del día que podría contribuir a dispersar el foco de los esfuerzos", añade, asegurando que decidieron abrir "una ronda de reuniones" con los accionistas mayoritarios para trabajar "por la paz accionarial" y por un Sevilla que prime "el blindaje del patrimonio y una mayor atención a la afición".



Así, Accionistas Unidos explicó que la decisión para no presentar un complemento -un punto en el orden del día- en la Junta se debe a que el accionista Rafael Carrión, apoyo del actual consejo presidido por José Castro, ya ha anunciado que ha impulsado otro complemento centrado en la modificación del artículo 18 de los estatutos, relativo a las mayorías exigidas para alcanzar acuerdos.



"La familia Carrión nos informa de que van a presentar un complemento con la finalidad de aumentar a las mayorías exigidas para la adopción de los acuerdos de la Junta General de Accionistas que requieren mayoría reforzada. En ese momento, Accionistas Unidos tiene claro que esta propuesta va en la línea del complemento presentó en 2018", apunta.



En este sentido, asegura que es "un complemento positivo para el sevillismo", pero que sin embargo "se queda solo en dos tercios del capital de cada junta". "Accionistas Unidos, por la concentración accionarial vigente, aspira a que sea del 75% capital total. Por tanto, informamos al sevillismo que seguiremos trabajando para proteger aún más nuestra entidad", concluye.