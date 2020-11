Extraño a la audiencia: la vida de una actriz francesa en cuarentena por coronavirus

La actriz francesa Trinidad Garcia posa en el escenario del teatro Hebertot en París, Francia. Noviembre 19, 2020. Picture taken November 19, 2020. REUTERS/Noemie Olive

Por Michaela Cabrera

PARÍS, 20 nov (Reuters) - En un escenario del teatro Hebertot de París, Trinidad García recrea una escena de su espectáculo unipersonal "For you to keep loving yourself" sin público delante.

El show se estrenó en septiembre y debía estar en cartel hasta diciembre, antes de que apareciera el COVID-19. Una serie de restricciones a nivel nacional ha obligado al cierre del teatro y a la cancelación de los espectáculos.

"Hay días en los que lo que me pesa es esta soledad, es la falta de contacto con el público", dijo la actriz de 55 años, cuyo nombre artístico es Trinidad.

"Hago la obra para la gente, para estar con la gente, siempre he hecho eso", dijo la actriz, representando para Reuters una actuación que hizo por última vez ante una audiencia en vivo de ocho personas el 29 de octubre, el día antes de que las medidas entraran en vigor.

A casi un año del inicio de la pandemia global, muchos lugares de trabajo han encontrado maneras de seguir funcionando, pero las presentaciones en vivo están teniendo problemas. El modelo de negocio de la industria, con espectadores en un espacio reducido, no encaja bien con el distanciamiento social.

Trinidad recibe un estipendio de un plan de seguro del gobierno para personas sin trabajo en las artes escénicas, de 1.500 euros por mes (1.780 dólares).

"Por el momento lo que recibo es lo suficiente para pagar el alquiler y mis impuestos y mi teléfono. Tendré que sacrificar todo lo que tenga que ver con comida y otras cosas", dijo en su apartamento tipo estudio de París, que comparte con un gato llamado Beau Gosse.

Trinidad escribe su propio material y su trabajo se enfoca en temas de empoderamiento femenino.

Actualmente está trabajando en ideas para una nueva obra de teatro sobre la vida para las mujeres en cuarentena, pero no está segura cuándo podrá volver a actuar en vivo.

Las personas tienen miedo de reunirse, tienen poco dinero y el ecosistema financiero del teatro se ha visto interrumpido por el COVID-19, afirmó.

"Así que sí, de hecho, ¿cómo vamos a empezar todo eso de nuevo?", concluyó.

(Escrito por Christian Lowe; editado en español por Lucila Sigal)