Exposición con obras de Dalí en Miami se "enfrenta" a la pandemia de covid-19

Miami, 19 nov (EFE).- Varias obras del artista español Salvador Dalí (1904-1989) podrán verse en Miami a partir de este viernes en la exposición "The Real Surreal", que reúne piezas "raras y preciadas como esperanza de supervivencia", entre ellas una escultura de bronce inspirada en la leyenda de "San Jorge y el dragón".

El marchante de arte Marcel Katz, el distribuidor certificado de obras de Dalí más joven del mundo, se ha unido al reconocido experto Bertrand Epaud para concebir "The Real Surreal", que se presenta en el hotel The Confidante, de Miami Beach, durante ocho semanas, a partir de mañana.

Según un comunicado de la agencia artística The Art Plug, organizadora de la muestra, Epaud es un reconocido experto en Salvador Dalí y el representante en Estados Unidos de la colección de bronce Dalí Universe.

Acuñada como "The Real Surreal" (El verdadero surrealista), se trata de una muestra "históricamente única" y contará con una colección de obras raras y preciadas creadas por el ícono surrealista español de renombre mundial.

LA REPRESENTACIÓN SIMBÓLICA DE LA VIDA CONTRA LA MUERTE

Todas las piezas (ocho esculturas de bronce, una escultura de museo y 14 gráficos, según el anuncio) han sido elegidas porque representan la realidad surrealista en la que vivimos actualmente y nuestra voluntad de superarla, de acuerdo con el comunicado.

Cada pieza tiene un simbolismo único para representar facetas de esperanza y supervivencia a través de la desafortunada pandemia que enfrentamos actualmente, añadió la organización.

La muestra incluye una escultura icónica de 10 pies (3 metros) y 1.000 libras (453 kg) titulada "San Jorge y El dragón", una representación simbólica del bien contra el mal, de la vida contra la muerte.

Realizada en bronce por Dalí e inspirada en la célebre gesta de San Jorge como vencedor de un dragón que tenía atemorizados a unos lugareños en la Edad Media, "San Jorge y el dragón" es una pieza aparentemente perfecta para incluir en medio de la pandemia de covid-19, destacaron los gestores de la muestra.

"La influencia de Dalí en el surrealismo y la cultura me ha demostrado que el espíritu creativo es lo que influye en una generación de jóvenes", señaló Katz.

"Salvador Dalí dijo una vez: 'La única diferencia entre un loco y yo es que no estoy loco'. Me identifico", anotó el galerista.

El público comenzará un recorrido de 60 minutos por "The Real Surreal" a través de la galería preparada en el hotel para la ocasión, y luego será conducido a otro espacio donde se muestra un video didáctico sobre la historia de Dalí.

Como complemento, The Art Plug también ha seleccionado una colección de arte local y surrealista, única en su tipo, que se exhibirá en todos los espacios públicos del hotel.

Habrá estrictas normas de distanciamiento social, uso de mascarilla en el interior del edificio, además de que es necesario comprar las entradas por internet, indicó el comunicado.

La muestra también tiene un componente virtual para los interesados de todo el mundo, que podrán "experimentar la galería desde la comodidad de sus propios hogares" comprando un boleto de 5 dólares en internet.

El estado de Florida tiene un Museo Dalí en St.Petersburg (costa oeste), que cuenta con más de 2.000 obras, desde óleos, dibujos y acuarelas hasta grabados, fotografías, esculturas, documentos, libros y objetos artísticos. EFE

