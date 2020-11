ESPECIAL CANTORA 2: Teresa Rivera hunde a Isabel Pantoja: "Mi hermano estaba harto"

30/04/2020 Paquirri pantoja boda aniversario 30 de abril de 1983 EUROPA ESPA�A SOCIEDAD REVISTA �HOLA!



MADRID, 20 (CHANCE)



Teresa Rivera está en directo en la segunda edición de 'Cantora: la herencia envenenada' y lo cierto es que su testimonio nos está dejando con la boca abierta. La hermana de Paquirri está hablando alto y claro sobre la relación del torero e Isabel Pantoja y su testimonio será algo histórico y que quedará para siempre grabado en la memoria de todos los Rivera.



"En Cantora siempre estaba toda la familia de Isabel, yo no lo entendía y se lo dije a Paco. 'El casado, casa quiere', se lo dije a mi hermano. Mi hermano estaba harto de tanta gente en cantora, como en el piso de Sevilla, que llegaba y estaban los amigos de todos ellos. Un día llegó mi hermano y dijo que qué pasaba y salieron como gatos todos corriendo" ha confesado Teresa Rivera.



Teresa Rivera e Isabel Pantoja se llevaban bien, pero dejaron de tener relación por un hecho que sucedió después del viaje de novios. Así lo ha contado la madre de Canales Rivera: "Me dejó de gustar (Isabel Pantoja) porque cuando vinieron de viaje de novios, estábamos en Cantora y me dijo mi hermano 'hermana ¿tu te has comprado un vestido de gitana?' y le dije que 'no'. Ella le dijo a mi hermano que yo me había comprado un vestido de gitana y que le había pasado la factura ella. Le dije que eso era incierto, yo no hice eso. Si yo hago eso, se lo hubiese dicho a él, pero no venía a cuento. Llamé al modisto delante de ella y de paco y ella decía que no llamase. No sé por qué hizo eso Isabel Pantoja".



Sobre si los Pantoja se aprovecharon de Paquirri: "es que no sé qué decirte. Paco era muy espléndido, pero que tampoco le pisaran eh, él llegó a decirle que él no mantenía a nadie. Lo mismo que no mantenía a su familia, no iba a mantener a la familia de ella. al principio se aprovecharon un poco de él, luego paco puso sus leyes y empezaron a retirarse gente".