ESPECIAL CANTORA 2: ¿Qué ocurrió cuando llegó Isabel Pantoja al hospital donde estaba Paquirri?

MADRID, 20 (CHANCE)



Aquella fatídica tarde en Pozoblanco todos los Rivera se quedaron muertos en vida al ver como su hermano Paquirri perdía la vida haciendo lo que mejor sabía hacer, torear. Cuando llegaron al hospital estaban todos destrozados porque, como bien sabemos, el cuerpo del torero llegó sin vida, pero Isabel Pantoja andaba buscando otra cosa... Sin cuestionar el dolor que sintiese la cantante en ese momento, Teresa Rivera ha confesado qué fue lo que pasó en el hospital cuando llegó la tonadillera:



"En ese maletín tenía el cordón con la cabeza del cristo, el dinero de la corrida anterior, papeles y el dinero de esa corrida, su reloj, sus cosas personales. Ese maletín, el que se encargaba de recogerlo era su mozo de espadas. Ella lo primero que hizo cuando llegó fue pedirle el maletín a Rubén Alvarado y cuando yo llego me dijo 'me tiene hasta las narices porque no hace nada más que pedir el maletín' y yo le dije que se lo diera, que era su señora y que se lo diera. Esto en el hospital. Preguntaba por el maletín hasta que se lo dieron, es que no creo que una persona pueda reaccionar de esa manera, pero, pedir el maletín cuando está su marido de cuerpo presente, yo no creo que se pueda acordar del maletín una persona normal"



De esta manera ha contado Teresa Rivera la intención que tenía Isabel Pantoja cuando llegó al hospital y es que mucho se ha hablado de quién se quedó con ese maletín el día que falleció Paquirri y hoy, Teresa Rivera ha explicado la verdad de la historia.



Pero el testimonio no acababa ahí: "Esa noche Isabel Pantoja estaría... no sé, yo no estaba pendiente de nadie, yo estaba pendiente de que mi hermano se había ido, pendiente de mi padre, un primo mío nos llevó al hospital a mi padre y a mí en la radio dijeron que Paquirri había fallecido y yo no quería que mi padre se enterara. Mi padre cuando llegó se quedó en shock, lo tuvieron que atender".