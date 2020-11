España.- Exteriores desvincula el aumento de migraciones a Canarias del contencioso en el Sáhara

18/11/2020 Varios inmigrantes llegan a Barranco Seco, donde se ha habilitado una instalaci�n militar para la acogida., en Gran Canaria, Canarias (Espa�a), a 18 de noviembre de 2020. M�s de 2.300 migrantes permanecen hacinados en el muelle de Arguinegu�n tras pernoctar en el campamento que se instal� el pasado mes de agosto en el recinto portuario. POLITICA Europa Press



Asegura que el Departamento está dedicando múltiples esfuerzos y recursos a este desafío con los países de África



El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación descarta que el aumento de las migraciones a Canarias esté relacionado con los nuevos incidentes en el Sáhara Occidental entre Marruecos y el Frente Polisario.



De hecho, fuentes diplomáticas han señalado este viernes que el flujo de migrantes comenzó a aumentar la última semana de agosto y la primera de septiembre, lo cual, en parte, aleja cualquier vínculo entre ambos asuntos.



A ojos de Exteriores, el aumento de las migraciones tiene un componente mas estructural relacionado con el impacto de la Covid y con un aumento de la capacidad de la mafias de tráfico de personas.



La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ya apuntó en este sentido en una rueda de prensa el jueves y dijo no tener ninguna duda de la cooperación de Marruecos en este ámbito.



En Exteriores subrayan que Marruecos, donde este viernes ha viajado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, es un socio estratégico con el que las relaciones van mucho más allá de los asuntos migratorios. De hecho, los dos Gobiernos celebrarán una cumbre bilateral el 17 de diciembre.



Las fuentes han asegurado que la situación en Canarias es objeto de estrecho seguimiento por todo el Gobierno y en particular por los cuatro ministerios más implicados (Interior, Exteriores, Inclusión y Política Territorial) y que Exteriores está volcado en el ámbito que le corresponde.



La gestión de las migraciones, han apuntado, depende de múltiples factores y también de la acción de terceros estados, en particular de los países de salida. En el caso de las llegadas a Canarias, son Marruecos, Mauritania, Senegal y Gambia, países que tienen difícil el control de zonas costeras extensas y despobladas con medios limitados, sobre todo aéreos.



USAR HOTELES DAÑARÍA LA IMAGEN COMO DESTINO TURÍSTICO



Las fuentes reconocen que el mejor control de las salidas debe complementarse con retornos más numerosos y más ágiles. A todo ello se suma el problema de la falta de instalaciones de acogida en las islas, ya que no puede recurrirse a escuelas. Optar por el uso temporal de hoteles, han señalado, dañaría la imagen de las islas como destino turístico, además de que está cada vez más limitada porque Canarias está recibiendo turismo.



En todo caso, han insistido en que la gestión de las migraciones es una cuestión de Estado en el que colaboran el Gobierno --coordinado por el presidente y la vicepresidenta-- y las autoridades autonómicas e insulares.



OPERACIÓN DE FRONTEX



A ello se suma el apoyo de Frontex, que ha enviado dos equipos para ayudar en las identificaciones y podría, si se obtiene el acuerdo de los países de salida, colaborar en la vigilancia aérea de sus costas.



Por otro lado, las fuentes han recalcado que Exteriores está contribuyendo a la gestión intensificando los ya densos contactos con los países de origen, en encuentros de alto nivel y contactos con embajadas, proponiendo proyectos de cooperación y avanzando en la 'diplomacia de retorno'.



Con Marruecos, de hecho, los contactos son constantes, se producen prácticamente todas las semanas, y la migración es un componente bastante estructural de esa relación.



La ministra ha dado prioridad en su agenda de viajes a estos países y, además de visitar Marruecos y Argelia, ha viajado a todos los países del Sahel y este fin de semana viajará a Senegal.



En todos ellos se han tratado cuestiones migratorias recabando la colaboración y, al mismo tiempo, abundando en la necesidad de atender en las causas profundas. En Senegal, González Laya firmará un convenio en materia de Seguridad Social.