España.- El Gobierno anuncia 7.000 plazas de acogida para inmigrantes en Canarias

El ministro Escrivá dice que la mayoría de los migrantes son "retornables"



LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 20 (EUROPA PRESS)



El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha anunciado un plan por el que Canarias contará "en un breve espacio de tiempo" con 7.000 plazas de acogida en siete nuevos espacios mientras que el presidente regional, Ángel Víctor Torres, se ha negado a que las islas soporten solas el 100% de la migración.



Así se ha puesto este viernes de manifiesto durante la presentación de las principales líneas del Plan Canarias, acto que contó con la asistencia de la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, donde se apuntó que autonomías como la Comunidad Valenciana, Navarra, Extremadura, País Vasco y Castilla y León, además del Ayuntamiento de Barcelona, han ofrecido plazas al Ministerio para su sistema de acogida.



En cuanto a las repatriaciones de los migrantes que llegan a Canarias, Escrivá explicó que gran parte de ellos son "retornables", ya que en principio no son candidatos a entrar en el sistema de acogida del Ministerio, que se centra en personas vulnerables y en las que hayan pedido protección internacional.



"Esto no ocurre en la mayoría de los casos. Quizás un 10% de los que están llegando pero teniendo en cuenta la situación tan compleja que hay, desde el Ministerio estamos ayudando en los posible para interpretar nuestro mandato de la forma más flexible posible", dijo.



Por su parte, estas 7.000 plazas propias, que en una primera fase del plan tendrán un carácter de emergencia, buscan tener una mayor capacidad para afrontar la llegada de pateras a Canarias --hace un año solamente habían 100-- y se irán transformando en plazas estables con la próxima adecuación de las instalaciones.



En la actualidad, en Canarias hay 5.500 migrantes repartidos en un total de 17 hoteles, un recurso provisional que el Ministerio prevé dejar de utilizar con las futuras plazas de acogida.



TORRES AGRADECE A LAS CCAA QUE HAN OFRECIDO INSTALACIONES



Mientras, el presidente de Canarias se ha mostrado tajante al rechazar que el archipiélago asuma sola todo el fenómeno de la inmigración, por lo que ha agradecido a las comunidad autónomas que han ofrecido sus instalaciones para compartir la carga que supone la llegada de más de 19.000 migrantes en lo que va de año, de los que, dijo, en la actualidad quedan 9.000 en el archipiélago.



"Canarias está en disposición de aceptar solidariamente un porcentaje de los inmigrantes que llegan a nuestra tierra, del mismo modo que lo están demostrando otras CCAA que se ofrecen a acoger en sus territorios a inmigrantes; un ejemplo solidario que agradezco a los presidentes autonómicos que se han puesto en contacto con nosotros. Éste es el camino", aseveró Torres.



Asimismo, hizo especial hincapié en que el archipiélago "se niega rotundamente a ser quien reciba el 100% de la inmigración que llega". "No podemos solos--resaltó--. No lo aceptamos y nos revelamos ante esta acción".



En este sentido, el presidente entendió que con la presentación de este plan se abre la posibilidad de que personas que están en Canarias puedan estar en territorio peninsular, al tiempo que exigió que el campamento del Muelle de Arguineguín, en los que actualmente hay unos 1.300 migrantes, se cierre lo antes posible.



SIETE EMPLAZAMIENTOS EN GRAN CANARIA, TENERIFE Y FUERTEVENTURA CON 7.000 PLAZAS



En concreto, el plan del Ministerio de Inclusión prevé siete emplazamientos en Gran Canaria (1.950 plazas), Tenerife (3.250) y Fuerteventura (700) --islas que concentran el 95% de las llegadas-- que se incorporarán al sistema de acogida y que se sumarán a las 1.100 plazas propias que ya están en uso en la CCAA.



En primer lugar, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria cedió al ministerio hace unas semanas el antiguo Colegio León --actualmente en fase de acondicionamiento--.



A este recurso se suman los cinco que la pasada semana aportó el Ministerio de Defensa dentro del Plan Canarias: Las Canteras y Las Raíces (Tenerife), Canarias 50 y Barranco Seco (Gran Canaria) y El Matorral (Fuerteventura) y una nave ubicada en el Puerto de Las Palmas que ha sido cedida por Bankia.



Por otro lado, el Ministerio ha encargado a Tragsa la instalación durante las próximas semanas de carpas. En concreto, habrá 700 plazas en El Matorral; 650 en Canarias 50; 300 en el Colegio León; 500 en Barranco Seco; 500 en la nave cedida por Bankia en el Puerto de Las Palmas; 1.800 en Las Canteras (Tenerife) y 1.450 en Las Raíces.



CENTRAL DE EMERGENCIAS EN CANARIAS



Además, la Secretaría de Estado de Migraciones abrirá una central de emergencias propia en Canarias, que estará exclusivamente dedicada a la coordinación migratoria en las islas con la finalidad de realizar un seguimiento continuo de la situación in situ.



Finalmente, para abordar este plan, el ministerio contará con financiación por parte de la Unión Europea, a través de una adenda a un proyecto EMAS que permitirá obtener 43 millones de euros para los trabajos de emergencia que se están realizando en Canarias. Además, a través de los fondos de recuperación de la UE otros 41 millones de euros en 2021.