El Sevilla lanzará un proyecto deportivo y empresarial en la India

Madrid, 20 nov (EFE).- El Sevilla presentará próximamente un proyecto de "colaboración deportiva y empresarial" en la India ya firmado y que forma parte de su plan estratégico, que incluye una nueva imagen y tipografía, la reforma del Sánchez Pizjuán y la ciudad deportiva, y una apuesta por la inteligencia artificial.

"Hemos apostado por un proyecto en la India de colaboración deportiva y empresarial que va mucho más allá de una colaboración con un club de fútbol", aseguró el director general del club, José María Cruz, en un acto con medios internacionales organizado por LaLiga.

Aunque esta es la principal apuesta internacional sevillista no será la única, porque el club aspira también a sacar adelante "alguno de los muchos proyectos que han surgido en China", retomar iniciativas en Estados Unidos y México, y observa también otros países en Centroamérica, así como "la gran asignatura pendiente de definir dónde estar en África", donde ya colabora en un proyecto con la patronal de clubes profesionales españoles en Tanzania.

LAS OBRAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA, PARA 2021

Cruz explicó estas iniciativas dentro de una presentación sobre su nuevo plan estratégico para los próximos años, impactado por la pandemia del coronavirus en algunos elementos como las obras de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, cuyas obras esperan retomar "no más tarde de finales de 2021".

En cuanto al Ramón Sánchez Pizjuán, inmerso desde hace meses en las reformas para acoger la final de la Liga Europa, inicialmente en 2021 y retrasada a 2022 por las consecuencias de la pandemia en la edición de la pasada temporada, el ejecutivo sevillista apuntó a un plazo más largo para la ampliación de su aforo.

"Más a largo plazo habrá una ampliación del Sánchez Pizjuán. Ha habido mucha dispersión de proyectos y creemos que la opción más realista es mejorar lo que tenemos, sacarle el máximo rendimiento y ampliar nuestro estadio, un estadio antiguo pero con solera", afirmó Cruz.

UNA INVERSIÓN DE 500.000 EUROS EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Otro de los elementos en los que está apostando el equipo del barrio sevillano de Nervión es en la tecnología, un elemento en el que es conocido el uso que aplica su director general deportivo, Ramón Rodríguez 'Monchi', a la hora de trabajar con tecnologías de datos masivos para fichar jugadores, pero quieren llevar más allá.

"Somos de los clubes pioneros en crear un departamento de investigación y desarrollo, donde a través del dato vamos a intentar sacar el máximo partido, ser más eficientes. Pero no solo en lo deportivo, donde vamos a empezar con un programa piloto para que los datos nos ayuden a tomar decisiones, sino también en otros departamentos. Vamos a crear un departamento transversal que dé información a marketing, comunicación, ticketing..., para seguir creciendo y hacer cosas distintas", aseguró 'Monchi'.

Esa apuesta tiene un coste: 500.000 euros, según aseguró José María Cruz, que irán destinados a incorporar profesionales externos a partir del 1 de enero y proveedores para desarrollar este proyecto tecnológico, pese a ser "un momento delicado" económicamente por la pandemia.

"Creo que el Sevilla va a dedicar en porcentaje más que lo que el Gobierno español dedica en sus presupuestos a I+D+i, y con vocación de que no se convierta en algo exclusivamente empresarial, sino que se abra a la colaboración en el mundo universitario y con 'startups' tecnológicos", añadió Cruz.

Al impacto económico de la pandemia, que se nota especialmente en los ingresos por entradas, abonos y consumo en el estadio, varios clubes de fútbol como el Sevilla, cuyo patrocinador principal es una casa de apuestas, tendrán que prescindir ese patrocinio tras la aprobación del Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de las Actividades del Juego, que impide la publicidad de juegos de azar en camisetas, equipaciones y estadios deportivos.

El Sevilla ya están buscando alternativas, según el director de marketing del club, Ramón Loarre. "Estamos volviendo a abrir conversaciones con otras marcas que en los últimos años han estado interesadas en ser patrocinio principal del Sevilla y, como otros clubes, tratando de encontrar el sustituto a la mayor brevedad", explicó.

Con el lema 'Never Surrender' ('Nunca rendirse', en inglés) y una nueva tipografía y simbolismo, relacionado con la ciudad de Sevilla, sus monumentos y cultura, el conjunto hispalense aspira a ser reconocido internacionalmente. "Queremos dar visibilidad a nuestra marca para ser más globales y conocidos" afirma José María Cruz.