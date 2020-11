El escrutinio general de las elecciones en Puerto Rico: un revés tras otro

Debido a la aparici�n de cajas con votos y el consiguiente retraso en el escrutinio general, todav�a hay dudas sobre el resultado en las dos c�maras legislativas y varias alcald�as. EFE/Thais Llorca/Archivo

San Juan, 19 nov (EFE).- Empujones, gritos, detenciones, ánimos encendidos, sentencias judiciales, acusaciones mutuas entre los partidos y hasta un positivo para la covid-19 caracterizan el proceso de escrutinio general de las elecciones del pasado 3 de noviembre en Puerto Rico, detenido el miércoles hasta el inicio de la próxima semana.

El proceso de escrutinio de las elecciones generales de Puerto Rico, que debe concluir en la declaración oficial de ganadores, fue detenido hasta el lunes mientras el pleno de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) determina cómo hace que entre en vigor una decisión de la jueza Rebecca de León, quien ordenó que se entreguen las listas de electores que votaron usando la modalidad de voto ausente y adelantado.

El mandato del Tribunal de San Juan responde a una demanda del partido Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y a la cual se han sumado el Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

La jueza ordenó a la CEE entregar la lista de los electores que recurrieron al voto adelantado para que sea verificada con otra lista que contiene a los electores que solicitaron ese mecanismo de votación.

El presidente de la CEE, Francisco Rosado, se mostró descontento con la decisión judicial, pero dijo que acataría la orden. No obstante, advirtió que si cumple con la orden el escrutinio general no terminará hasta después del 2 de enero.

El escrutinio general -que supone registrar los votos no contabilizados el día de los comicios y el cotejo de actas- comenzó en las instalaciones del Coliseo Roberto Clemente de San Juan con una semana de retraso, plagado de controversias, y desacuerdos entre los partidos políticos y la CEE.

DIFERENCIAS QUE ACABARON A LAS MANOS

La noche del miércoles terminó de la peor forma posible, después de que tras un proceso atropellado por la aparición de cajas con miles votos días después de las elecciones, que nadie sabe de dónde salieron, las diferencias entre miembros de los partidos acabaran literalmente llegando a las manos.

El incidente tuvo lugar después de que se interrumpieran los trabajos por la reclamación que finalmente hoy ratificó la jueza.

El comisionado del MVC, Olvin Valentín, denunció que su homólogo del gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP), Héctor Joaquín Sánchez, a raíz de la paralización, incitara a sus compañeros a protagonizar altercados.

"Es precisamente una estrategia para lograr lo que está pasando, comenzar el escrutinio sin poder corroborar las listas. Nosotros en todo momento hemos pedido transparencia en el proceso. Pedimos obtener las listas de personas que votaron adelantadas, precisamente para corroborar cuando empiece el proceso de escrutinio", aclaró.

La CEE había entregado la lista actualizada de solicitantes de voto adelantado, tal como ordenó el tribunal, pero no la lista de las personas que en efecto votaron bajo esa modalidad.

EL PNP DENUNCIA INTENTOS DE ALARGAR EL ESCRUTINIO

Los representantes del PNP denuncian por su parte desde hace días que los otros partidos tratan de cualquier manera alargar el proceso del escrutinio con el único objetivo de retrasar la declaración del triunfo de su candidato a gobernador, Pedro Pierluisi, y de otras victorias en alcaldías y las cámaras legislativas.

El representante electoral del PIP, Iván Aponte, también acusó a Sánchez de ser el causante de los incidentes.

Aponte exigió por todo lo ocurrido anoche la renuncia del director de escrutinio, Ferdinand Ocasio.

A todos los problemas antes enumerados se suma que al menos un funcionario de los que trabajaban en el escrutinio general dio positivo a la covid-19, lo que provocó que un grupo de personas, entre ellas el director de escrutinio, fueran puestas en aislamiento.

Mientras el alcalde electo de San Juan, Miguel Romero, envió una carta a la alcaldesa saliente, Carmen Yulín Cruz, en la que le comunica que no descarta acudir a los tribunales para comenzar el proceso de transición en la capital, a pesar de que el escrutinio general esté paralizado, al entender que los votos dados a conocer de los colegios electorales le garantizan el triunfo.

Romero repudió además a través de Twitter los actos de violencia ocurridos anoche.

Pierluisi, tras el recuento del 100 % de los colegios electorales en las elecciones del 3 de noviembre, será el nuevo jefe del Ejecutivo con 406.830 votos, o 32,93 %.

Debido a la aparición de cajas con votos y el consiguiente retraso en el escrutinio general, todavía hay dudas sobre el resultado en las dos cámaras legislativas y varias alcaldías.