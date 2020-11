El 77 % de los europeos quiere que los fondos vayan a países con valores democráticos

EFE/EPA/OLIVIER HOSLET/Archivo

Bruselas, 20 nov (EFE).- El 77 por ciento de los europeos (80% en el caso de España) considera imprescindible que los fondos europeos solo vayan a parar a Estados miembros con un sistema judicial estable y respeto absoluto a los valores democráticos, según una encuesta del Parlamento Europeo publicada este viernes.

En medio de la segunda ola del coronavirus y de la crisis generada por el veto de Polonia y Hungría al llamado mecanismo de condicionalidad de los fondos al respeto del Estado de derecho, la Eurocámara ha publicado los resultados de la tercera encuesta realizada este año para preguntar a los ciudadanos europeos sus opiniones sobre la crisis del coronavirus y su actitud hacia la UE.

Hungría y Polonia han bloqueado la aprobación del presupuesto comunitario para los años 2021-2027 y el paquete de recuperación poscovid, con un volumen total de 1,8 billones de euros, tras ligarse la percepción de fondos al respeto del Estado de derecho

Según el Eurobaromero, el 80% de los españoles considera imprescindible que los fondos europeos solo vayan a parar a Estados miembros con un sistema judicial estable y respeto absoluto a los valores democráticos; un sentimiento respaldado con hasta el 77% en la media de los 27 Estados miembros.

Igualmente, en el caso de España, sus ciudadanos también se muestran ampliamente a favor de que este respeto a los valores fundamentales de la UE sea prioritario en las relaciones con países terceros: hasta el 88% cree que, en las relaciones de la UE con Estados Unidos, Rusia, China o Turquía deben primar los valores de democracia, Estado de derecho y derechos humanos.

LA SANIDAD PÚBLICA, UNA PRIORIDAD DEL GASTO

Respecto a las partidas a las que destinar dinero del presupuesto europeo, hasta un 68,5% de los españoles consideran que la prioridad debe ser la salud pública, seguida por recuperación económica y nuevas oportunidades para las empresas (51,2%), empleo y asuntos sociales (49,1%) e investigación científica e innovación tecnológica (46,1%) en cuarto lugar.

A nivel europeo, las prioridades son similares, aunque en el tercer puesto (37%) está el cambio climático y la protección medioambiental, que en el caso español está en sexto lugar.

No obstante, preguntados por si la UE debe hacer más para alcanzar la neutralidad climática en 2050, hasta el 67% de los españoles consideran que sí, uno de los porcentajes más altos, solo superado por Chipre, Malta y Grecia.

El sondeo muestra que hasta un 50% de los europeos sienten "incertidumbre" como sensación principal ante el impacto económico de la pandemia, que llega al 69% en caso de los españoles.

Ante este desasosiego, siete de cada diez españoles consideran que la UE debería contar con más herramientas financieras para combatir las consecuencias negativas del coronavirus, uno de los países con mayor porcentaje, solo superado por Chipre y Malta.

MÁS CONFIANZA EN LA UE E INSATISFACCIÓN CON GOBIERNOS NACIONALES

La valoración de la UE es más positiva en comparación con la anterior encuesta de junio: el 43% de los encuestados en España tiene una imagen positiva de la UE, frente al 37% anterior, con un 40% de personas que tienen una visión neutral de las instituciones comunitarias.

Sin embargo, una mayoría de encuestados (64%) se muestran insatisfechos con la solidaridad mostrada entre Estados miembros de la UE. El 80% de los encuestados ha oído hablar de las medidas iniciadas por la UE para combatir la pandemia, un porcentaje solo superado por Rumanía.

Asimismo, el 68% de los españoles (49% de media en la UE) no se muestra satisfecho con las medidas implementadas por el gobierno nacional, aunque un porcentaje similar (66%) ve como justificadas en algún grado las limitaciones a las libertades individuales que ha experimentado con el objetivo de frenar la expansión de la pandemia de la covid-19.

IMPACTO DIRECTO EN SITUACIÓN FINANCIERA PERSONAL

Respecto al impacto de la pandemia, el 68% de los españoles aseguran que ha tenido algún tipo de impacto económico en sus vidas (desempleo, dificultad para pagar facturas, uso de ahorros, etc.).

La situación es más acusada en el caso de los jóvenes: el 77% de las personas entre 16 y 34 años aseguran haber experimentado algún tipo de dificultad económica.

En cinco Estados miembros, más de la mitad de los encuestados afirman que sus ingresos personales se han visto afectados por la pandemia. Es el caso de España, además de Chipre, Grecia, Rumanía y Bulgaria. En España, el 55% lo ha sufrido ya, y casi el 30% asegura que sus ingresos se verán afectados en el futuro próximo.