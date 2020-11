EEUU.- El secretario de Estado de Georgia certifica la victoria de Biden en el estado

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El secretario de Estado de Georgia, el republicano Brad Raffensperger, ha certificado este viernes la victoria del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, en el estado, un día después de completar una auditoría manual de las más de cinco millones de papeletas emitidas durante la jornada electoral.



"Los números no mienten. Como secretario de Estado, creo que los números que hemos presentado hoy son correctos", ha señalado Raffensperger durante una rueda de prensa, al tiempo que ha indicado que las cifras "reflejan el veredicto de los votos".



Biden ganó en Georgia por un margen de 12.284 votos sobre el actual mandatario, Donald Trump, una ventaja del 0,3 por ciento. Es la primera vez que un demócrata se alza con la victoria en Georgia desde 1992.



Raffensperger se ha enfrentado a miembros del Partido Republicano por defender la exactitud del recuento de votos en Georgia. Según él, los republicanos han tratado de presionarlo para que se deshiciera de votos legales, en un esfuerzo por inclinar la contienda electoral a favor de Trump.



Durante la rueda de prensa, recogida por el diario 'The Hill', el secretario de Estado de Georgia se ha declarado un "partidario orgulloso de Trump" y ha reconocido su decepción por su derrota, aunque ha reiterado su confianza en el recuento.



Con la confirmación de los 16 votos electorales del estado de Georgia para Biden, el candidato demócrata y presidente electo contaría con 306 sufragios, muy por delante de los 270 que se necesitan y de los 232 que habría logrado Trump. El actual mandatario no ha reconocido su derrota ni los resultados electorales y ha apuntado a un "fraude" cometido en los comicios.

