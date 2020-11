Ecuador mantendrá sus fronteras cerradas con Colombia y Perú hasta el fin de año

Panor�mica del l�mite territorial entre Ecuador (fondo) y Colombia (frente) el pasado 25 de junio de 2020. EFE/Xavier Montalvo/Archivo

Quito, 19 nov (EFE).- Ecuador mantendrá cerradas sus fronteras con Colombia y Perú hasta por lo menos fin de este año debido a la pandemia, valoró este jueves el ministro de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos.

"Hemos tenido varios acercamientos tanto con las autoridades de Colombia como las del Perú para tratar intentar resolver este problema. Yo no creo que de aquí hasta cuando termine el año calendario haya una apertura de las fronteras", dijo Zevallos.

"Hay diversidad de opiniones", agregó el ministro, al destacar que hay "un sinnúmero de incongruencias bilaterales, ópticas diferentes de los dos países, tanto de Perú como de Colombia".

E insistió en que, "por lo tanto, yo no creo que hasta finales del año se vayan a reabrir las fronteras".

Los límites terrestres de Ecuador con esos países se cerraron en marzo pasado al tránsito de ciudadanos, aunque sí existen mecanismos de coordinación para el paso de mercancías.

Hace unas semanas, el presidente colombiano, Iván Duque, manifestó que la frontera común podría reabrirse el 1 de noviembre, pero una petición especial al Gobierno ecuatoriano por parte del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de la provincia del Carchi, fronteriza con ese país, lo impidió.

Desde entonces continúan los contactos entre autoridades de los tres países, si bien Zevallos aclaró que "se va a hacer solamente cuando haya una concordancia en términos de políticas de ambas partes".

Mientras siguen cerrados los principales pasos, el de Rumichaca con Colombia, y el de Huaquillas con Perú, son cientos, si no miles, los ciudadanos que, a diario, cruzan las dos fronteras por pasos ilegales.

Hasta este jueves Ecuador registra 183.246 casos positivos del coronavirus SARS-CoV-2 con 13.073 fallecimientos, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.