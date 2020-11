Disminuida protesta en Colombia conmemora un año de presión contra Duque

Bogotá, 19 Nov 2020 (AFP) - Cientos de personas se volcaron a las calles este jueves para exigirle un cambio de rumbo al gobierno de Iván Duque, un año después de las masivas protestas en su contra que marcaran un hito en el país.La adhesión fue menor a la de convocatorias anteriores y la lluvia espantó a los manifestantes en Bogotá, epicentro de las movilizaciones. En las demás ciudades la participación fue escasa.Sindicalistas, estudiantes, profesores, médicos, exguerrilleros de las FARC y opositores del gobierno marcharon bajo consignas variopintas y protegidos con mascarillas en medio de la pandemia.En la capital hubo concentraciones pacíficas en diferentes puntos y la gente luego caminó hacia la céntrica Plaza de Bolívar, vecina de la sede presidencial. Queremos "que (Duque) atienda a los indígenas, los campesinos, los sectores obreros del país, que cumpla con los pactos firmados con los estudiantes (...) ¡qué se atiendan las peticiones mínimas!", dijo a la AFP Jaime Valencia, educador de 65 años, que llevaba un poncho con la bandera de Colombia. Los reclamos van desde el rechazo al repunte de la violencia en zonas apartadas del país hasta críticas a las políticas del gobierno conservador. Un grupo de trabajadores de la salud avanzó hacia el centro de la capital con cartulinas en forma de ataúd colgadas al cuello. "Estamos bajo formas de contratación ilegal, tercerizados, precarizados (...) no tenemos la bioseguridad y la protección (...) seguimos comprándola de nuestro bolsillo", lamentó la psiquiatra Carolina Corcho, de 36 años.Las masivas protestas contra el gobierno comenzaron en noviembre de 2019 con ríos de personas que se movilizaban a diario en el mayor desafío popular que haya encarado un gobierno colombiano desde los años setenta. - Pandemia y recesión - El presidente Duque, en el poder desde 2018, soporta el descontento popular mientras lidia con el deterioro de la economía, la gestión de la pandemia y la peor arremetida de grupos armados desde la firma del acuerdo de paz en 2016 con la exguerrilla de las FARC.Según el observatorio independiente Indepaz el rebrote de la violencia ha dejado 74 masacres en lo que va de 2020. Además, 241 excombatientes y firmantes del histórico pacto han sido asesinados en los últimos cuatro años. Expertos señalan al Estado colombiano de no haber tomado el control de los territorios dejados por los rebeldes, lo que facilitó el fortalecimiento de nuevas organizaciones que se disputan el negocio de la coca. "Venimos a marchar por la defensa de la vida, por la defensa de los líderes sociales y para que las masacres cesen ya en nuestro país y no queden en la impunidad", clamó Uriel Patiño, de 49 años y disfrazado de personaje de la serie española "Casa de Papel". Las manifestaciones menguaron con la pandemia, desde que se detectó el primer caso de covid-19 en marzo, pero la gente volvió a las calles en septiembre tras el homicidio de un hombre a manos de Policías que desató sangrientas movilizaciones contra la brutalidad policial.Con 50 millones de habitantes, Colombia es el quinto país de la región con mayor número de muertos (34.563) por coronavirus y el tercero con más contagios (1.218.003).Y las medidas de confinamiento ordenadas por el gobierno para evitar la propagación del virus llevaron al país a la primera recesión en dos décadas, con un desempleo urbano que alcanza el 18,3%.Durante tres jornadas el 19, 21 y 25 de noviembre los manifestantes conmemoran un año de reclamos. Se prevén homenajes al fallecido Dilan Cruz, un joven de 18 años que participaba en una protesta antigubernamental en 2019 y murió tras recibir el impacto en la cabeza de una munición de perdigones disparada por un miembro del escuadrón antidisturbios en Bogotá.dl-lv/mps

