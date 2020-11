Descubren dibujo de Leonardo con el "verdadero" rostro del Salvator Mundi

La obra "Salvator Mundi" expuesta en la casa de subastas Christie's en Londres. EFE/ Andy Rain/ Archivo

Roma, 20 nov (EFE).- Un dibujo de Leonardo da Vinci descubierto recientemente en una colección privada en Italia sería el verdadero rostro de Cristo, y por tanto el discutido cuadro del "Salvator Mundi", la obra atribuida al genio del Renacimiento y más costosa de la historia, sería un falso.

A esta conclusión ha llegado la estudiosa Annalisa Di Maria, miembro del comité de expertos en Arte y Literatura del centro Unesco de Florencia, quien descubrió en una colección privada en Lecco, en Génova, un dibujo realizado con llamada técnica "sanguina", utilizada mucho por Leonardo, y que representa el rostro de Cristo y que es, sin duda, del maestro de Vinci.

"Este es el verdadero 'Salvator Mundi'. El rostro representado está colocado en tres cuartas partes como la mayoría de los sujetos pintados por el maestro de Vinci, es decir, en movimiento y con un dinamismo impresionante", explicó Di Maria a los medios italianos.

El dibujo representa a Cristo en medio busto y con la mano levantada, en el mismo gesto que el cuadro "Salvator Mundis" vendido en la subasta en Abu Dhabi.

Con este estudio de cerca 60 páginas, la experta de la obra de Leonardo concluye que el Salvator Mundi atribuido al genio toscano y vendido en noviembre de 2017 por la suma récord de 450 millones de dólares (379,5 millones de euros) no habría sido realizado por él. Jamás Leonardo lo habría pintado así, de frente, asegura.

Los coleccionistas privados pusieron la obra a disposición para estudios de laboratorio, análisis de la vieja hoja de papel y exámenes fotográficos y resultó que "la hoja utilizada para este sanguíneo se puede fechar alrededor del siglo XVI", agrego.

En una entrevista al diario "La Stampa", la estudiosa explicó que al ver el dibujo se quedó "sin aliento". "Es una obra de increíble refinamiento y de inmediato me pareció una revelación. Me emocioné mucho porque comprendí enseguida que estaba hecha por un artista superior y contenía la verdadera expresión del puro dinamismo propio de la mano del genio toscano. Una obra probablemente perdida, como la mayoría de sus códigos dispersos quién sabe dónde".

Además, este descubrimiento aumentó su convicción de que Salvator Mundi vendido al ministerio de cultura de Dubai por 450 millones era un falso. "De la obra, antes de la restauración, se desprende claramente la gran distancia del trazo, los detalles y la técnica empleada en esta pintura, que en absoluto son imputables a la mano de Leonardo y observando la obra posterior a la restauración, notamos un huella muy diferente a la original, un rasgo demasiado leonardiano que no tenía antes", aclaró.

El estudio de investigación será presentado en una conferencia en Florencia en breve, tan pronto como termine la emergencia y será posible realizar nuevamente actos, explican desde el centro Unesco de Florencia.