Desconecta.- Esta mujer habla por teléfono mientras rema su embarcación usando sus pies

MADRID, 20 nov. (EDIZIONES)



Una mujer hablando por teléfono mientras rema una embarcación usando sus pies sorprendió tanto a Julia Tulicheva, que no dudó en sacar su teléfono móvil para grabar la escena.



Julia se encontraba de vacaciones en la localidad de Hanoi, en Vietman, el pasado 13 de mayo, cuando se dio cuenta de que una mujer estaba remando con los pies tal y como se puede ver en este vídeo.



https://www.youtube.com/watch?v=41AcShCZ2bo



"Me sorprendió la agilidad de la mujer", dijo Julia.



La escena, aunque curiosa para los que no estén familiarizados, es bastante común en esta zona de Vietnam. En Nin Binh, una población situada en Vietnam a 90 kilómetros de Hanoi, los guías turísticos reman botes con los pies para atravesar el río Tam Coc.



Tradicionalmente remaban con las manos, pero, debido al aumento de turistas, decidieron hacerlo con los pies, una alternativa menos exigente que, además, permite el libre movimiento de las manos para sujetar un paraguas o hablar por teléfono, como la mujer de este vídeo.