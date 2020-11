Descienden las infecciones en Bélgica y Alemania registra un nuevo máximo

Bruselas. EFE/EPA/Johanna Geron

Redacción Internacional, 20 nov (EFE).- Bélgica confirma el descenso de infecciones, hospitalizaciones y muertes por la covid-19, Alemania registra un nuevo máximo de contagios, Austria vuelve a superar las cien muertes en 24 horas, mientras Francia considera que ha alcanzado el pico de la segunda ola de la pandemia.

En la lucha por vencer la enfermedad, en el norte de Italia se hacen test de coronavirus a, al menos, el 70 % de la población, en Portugal se vota la prórroga del estado de emergencia y Grecia requisa dos clínicas privadas para afrontar la escasez de plazas de covid.

BÉLGICA

Bélgica ha registrado más hospitalizaciones pero menos decesos en la segunda oleada de coronavirus que en la primera, con un 36 % de muertes en otoño frente al 64 % de la pasada primavera, informaron este viernes las autoridades sanitarias.

"La mortalidad ha sido más baja" pese a que ha habido más hospitalizaciones gracias "al progreso en la manera de tratar a los pacientes, a la experiencia adquirida y a la introducción de ciertas terapias para los pacientes más graves", declaró este viernes en rueda de prensa el portavoz del comité técnico Yves van Laethem.

Bélgica ha registrado un total 15.025 decesos por covid desde el inicio de la pandemia, de los que 9.591 (64 %) se registraron en la primera oleada y 5.434 (36 %) en la segunda, agregó.

Un mes después de haber llegado a ser el país europeo con mayor incidencia de coronavirus, Bélgica sigue confirmando el descenso de infecciones, hospitalizaciones y muertes por covid, pero las autoridades avisan: "Todos los indicadores continúan evolucionando favorablemente, pero está claro que aún tenemos un largo camino delante de nosotros antes de llegar a una situación más normal", agregó el portavoz.

ALEMANIA

Las autoridades alemanas contabilizaron un nuevo máximo de 23.648 nuevos contagios con covid-19 en las últimas 24 horas, 1.039 más que el jueves, y 106 por encima del récord de infecciones diarias registrado hace una semana, según datos del Instituto Robert Koch (RKI) actualizados la pasada medianoche.

El total de positivos desde que se dio a conocer el primer contagio en el país a finales de enero se sitúa en 879.564, con 13.630 muertos, 260 en las últimas 24 horas.

Alrededor 570.100 han superado la enfermedad y el número de casos activos se sitúa en unos 286.800, estima el RKI.

El conjunto de Alemania, la incidencia acumulada en siete días se sitúa en 139,0 casos por cada 100.000 habitantes.

El presidente del RKI, Lothar Wieler, advirtió ayer de que la situación pandémica en Alemania "sigue siendo muy grave" al haberse estabilizado las cifras de contagio por el momento sólo a un nivel "todavía demasiado elevado".

AUSTRIA

Austria ha vuelto a registrar este viernes más de 100 muertes en 24 horas por covid, después de que el miércoles superase por primera vez esta cifra, en pleno confinamiento y con la economía parcialmente paralizada.

En las últimas 24 horas han fallecido por la enfermedad 108 personas en el país de 8,8 millones de habitantes, lo que eleva el total a 2.224 muertes por covid desde que comenzó la pandemia. Más de la mitad de esas muertes se han registrado en lo que llevamos del mes de noviembre.

Los nuevos contagios han bajado con respecto a la semana pasada, cuando se registró el pasado viernes el máximo diario con 9.586 casos. Hoy la cifra es de 6.668, ligeramente por debajo del número de ayer, pero muy por encima del máximo de 1.321 nuevos contagios registrado en primavera.

FRANCIA

Las autoridades sanitarias francesas consideraron este viernes que el pico máximo de la segunda ola de la pandemia de COVID-19 en el país se ha superado, pero recomiendan mantener las medidas de prevención para evitar un nuevo rebrote.

Los datos indican una importante disminución en todos los indicadores epidemiológicos, que son más marcados en aquellas ciudades donde se instauró primero un toque de queda a partir del 17 de octubre.

Además, los institutos de secundaria de la región parisina empezarán a diagnosticar posibles casos de covid-19 a partir del próximo lunes mediante el despliegue masivo de test de antígenos.

En las últimas 24 horas hubo más de 2.200 ingresos en hospitales de los cuales 311 tuvieron lugar en intensivos, y contabilizaron 429 muertes por el coronavirus, hasta las 47.127 desde el inicio de la epidemia.

ITALIA

El ministro de Sanidad italiano, Roberto Speranza, firmó hoy la ordenanza por la que se mantiene en zona roja hasta el 3 de diciembre, con un confinamiento ligero de su población, las regiones de Calabria, Lombardía, Piamonte, Apulia, Sicilia y Valle de Aosta, mientras que se evalúan aperturas de comercios y restaurantes durante el periodo natalicio.

Italia registró 36.176 nuevos contagios de coronavirus y 653 fallecidos las últimas veinticuatro horas y ha disminuido levemente el crecimiento de los casos respecto a las pasadas semanas.

La provincia autónoma del Alto Adigio o Tirol del Sur, en el norte de Italia, comenzó hoy una campaña para someter al test de coronavirus a, al menos, el 70 % de su población, cerca 350.000 personas, después de haber tenido que aplicar un confinamiento a sus ciudadanos ante el aumento de los contagios.

ESPAÑA

La Comunidad de Madrid cerrará perimetralmente la región durante diez días, del viernes 4 al lunes 14 de diciembre con el fin de evitar la expansión del coronavirus.

Esta medida, más restrictiva que otros cierres perimetrales que solo duraron cuatro días se toma con el objetivo de llegar a la Navidad en las mejores condiciones posibles.

Junto a la Comunidad de Madrid, otras regiones españolas también anunciaron el cierre perimetral de sus territorios durante el puente que se celebra del 4 al 8 de diciembre, en un momento en el que la expansión de la pandemia se está ralentizando, con sucesivas bajadas de la incidencia acumulada, que en estos momentos está en 436,27 por cada 100.000 habitantes en 14 días, según el Ministerio de Sanidad.

PORTUGAL

El Parlamento portugués vota este viernes la prórroga del estado de emergencia, vigente hasta el 23 de noviembre, según la propuesta del presidente luso Marcelo Rebelo de Sousa, en un contexto donde aún no han alcanzado el pico máximo de contagiados, que podría llegar la próxima semana.

En el día de ayer, Portugal registró un nuevo récord diario de contagios con 6.994 positivos, por lo que el estado de emergencia se prolongará, tras el trámite parlamentario, otros quince días.

En la actualidad, de las 308 comarcas del país, 191 se encuentran en toque de queda, por lo que sus vecinos no pueden salir a la calle, salvo excepciones, de 23 a 5 horas (de lunes a viernes) y de 13 a 5 horas los fines de semana.

El país acumula desde marzo 243.009 positivos y 3.701 fallecidos y prevé que el pico máximo de muertos por covid de esta segunda ola se alcance durante la segunda semana de diciembre.

GRECIA

El Gobierno griego ha requisado temporalmente dos clínicas privadas en la ciudad de Salónica para afrontar la escasez de plazas de covid en el norte del país y ante la negativa de los hospitales a ceder camas voluntariamente.

La orden publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado tiene una vigencia de dos semanas y estipula que las dos clínicas deben ceder todo su personal y sus instalaciones a la sanidad pública.

La semana pasada el Gobierno del conservador Kyriakos Mitsotakis había pedido a los hospitales de la red privada que pusieran a disposición 200 camas para el tratamiento de pacientes de SARS-CoV-2 que no requieran de cuidados intensivos, pero ninguno se había mostrado dispuesto.

A pesar de que Grecia lleva casi dos semanas confinada, la curva epidémica todavía no ha mejorado y el jueves se registraron 3.227 casos nuevos, con un aumento del índice de positivos del 12,5 % al 13,8 % en un día.

HUNGRÍA

Hungría adquirirá vacunas contra el coronavirus de países no occidentales, como Rusia o China, si están disponibles antes en grandes cantidades, dijo este viernes el primer ministro del país, el ultranacionalista Viktor Orbán.

"Hemos encargado 12 millones de vacunas de productores occidentales", aseguró Orbán en una entrevista en la radio pública húngara. Pero matizó que, caso de que algún otro país las desarrolle antes, "Hungría debe encargar allí también si es más rápido".

El primer ministro respondió así a una advertencia de la Unión Europea (UE) a su Gobierno en la recordaba que en los países comunitarios sólo se permite la circulación de los productos autorizados por la Agencia Europea de Medicamentos.

RUSIA

Rusia ha vuelto a renovar su récord de contagios por covid-19, con 24.318 casos nuevos detectados en 85 regiones rusas, según informaron las autoridades sanitarias.

En total, durante toda la pandemia en Rusia han enfermado 2.039.926 personas y fallecido 35.311 pacientes. Durante la última jornada murieron 461 personas y fueron dados de alta 24.758 pacientes.

Según declaró hoy la subdirectora del Centro de Investigaciones de Epidemiología del organismo de supervisión ruso Rospotrebnadzor, Antonina Ploskíreva, citada por la agencia TASS, se observa "una tendencia definida al inicio de la estabilización (de la situación epidemiológica) en Rusia". Sin embargo, advirtió que "todavía es temprano" para decir que la situación se haya estabilizado.

SERBIA

En este contexto, el patriarca Irineo I, el máximo líder espiritual de la Iglesia Ortodoxa serbia, murió este viernes en Belgrado a los 90 años después de contraer el coronavirus.

El líder espiritual serbio fue hospitalizado por covid-19 el pasado día 4, tres días después de oficiar en Podgorica, la capital de Montenegro, una liturgia en los funerales del jefe de la Iglesia ortodoxa montenegrina, el metropolitano Amfilohije, que murió también por coronavirus.

La ceremonia en la iglesia duró horas, mientras buena parte de los miles de sacerdotes y fieles reunidos no llevaban mascarillas y muchos besaron las manos del fallecido, expuesto durante dos días en un ataúd abierto.